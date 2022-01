La fédération canadienne de ski de fond a dévoilé les athlètes qui allaient s’envoler pour Pékin pour participer aux Jeux olympiques en février. Cinq des sept membres de l’équipe proviennent du Québec.

Nicholas Richard La Presse

Dahria Beatty, Cendrine Browne, Laura Leclair, Katherine Stewart-Jones, Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Graham Ritchie ont tous été sélectionnés. Du groupe, seules Browne et Beatty ont déjà vécu l’expérience olympique.

C’est le Norvégien Erik Braten qui aura les rênes de l’équipe, à titre d’entraîneur national.

« Il s’agit d’un groupe d’athlètes talentueux qui arrivent à ces Jeux avec du leadership de ses vétéranes et des athlètes qui en seront à leur première expérience olympique et qui sont confiants et déterminés à obtenir des résultats sur la plus grande scène sportive », a expliqué Stéphane Barrette, chef de la direction de Nordiq Canada.

Cendrine Browne, Laura Leclair et Dahria Beatty ont dû assurer leur place au sein de l’équipe grâce à de bons résultats aux essais canadiens qui avaient lieu à Canmore, en Alberta, du 6 au 11 janvier.

Katherine Stewart-Jones, Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Graham Ritchie avaient déjà assuré leur participation aux Jeux avec leurs résultats sur le circuit de la Coupe du monde.

PHOTO NATHANIEL MAH, TIRÉE DU SITE DE NORDIQ CANADA Antoine Cyr

À noter que quatre des sept membres de la formation canadienne s’entraînent avec Louis Bouchard au Centre national d’entraînement Pierre Harvey, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Rémi Drolet, Russell Kennedy, Olivia Bouffard Nesbitt et Jasmine Drolet ont été nommés sur l’équipe de réserve.