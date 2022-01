(Genève) Le Comité international olympique a promis aux dirigeants du monde entier mercredi que les Jeux d’hiver de Pékin auront lieu comme prévu, au lendemain de la sortie publique d’un dirigeant suisse pour demander que des discussions soient enclenchées afin de reporter l’évènement en raison de la pandémie de coronavirus.

Graham Dunbar Associated Press

Le Comité olympique suisse a mentionné que le CIO a offert les garanties nécessaires pour la tenue de l’évènement le mois prochain, lors d’une visioconférence qui a regroupé de nombreux dignitaires.

Le CIO a aussi promis une gestion au cas par cas concernant les athlètes qui récupéreraient d’un diagnostic positif à la COVID-19 avant de s’envoler vers la Chine, a souligné l’équipe suisse par voie de communiqué.

« La perspective d’un report n’est tout simplement plus envisageable », a évoqué le chef de mission de l’équipe suisse, Ralph Stöckli, par voie de communiqué.

Le CIO espère éviter un deuxième report consécutif. Les Jeux d’été de Tokyo, qui devaient se dérouler en 2020, ont été reportés d’un an. La décision avait été prise seulement quatre mois avant la cérémonie d’ouverture.

Stöckli avait cependant exprimé ses doutes concernant la décision d’aller de l’avant avec les Jeux de Pékin en raison de la hausse fulgurante du nombre de cas de COVID-19 parmi les athlètes olympiques, lors d’un entretien télédiffusé en Suisse mardi.

« Nous devons vraiment discuter de la possibilité d’un report des Jeux olympiques, avait confié Stöckli à la chaîne d’État francophone RTS. Si nos meilleurs athlètes sont absents, alors ce sera très, très difficile [à digérer]. »

Après avoir écouté le CIO mercredi, l’équipe olympique suisse a indiqué qu’elle est « satisfaite des garanties offertes à ce sujet ».

Parmi les autres préoccupations de l’équipe suisse qui ont été atténuées mercredi se trouve la période d’attente pour un athlète qui aurait été infecté par la COVID-19 avant de pouvoir entrer sur le territoire chinois. Le CIO et le comité organisateur chinois ont annoncé qu’un comité d’experts internationaux se penchera sur chacun des cas et les gérera de « la façon la plus flexible possible », a dit l’équipe suisse.

« C’est bon signe », a évoqué Stöckli, sinon en raison de la hausse du nombre d’infections « nous aurions dû prendre pour acquis que de nombreux athlètes, qui ne présentent plus aucun risque d’infection, auraient été privés de leur rêve de participer aux Jeux olympiques ».

L’équipe a néanmoins rappelé les conditions « très strictes » pour se qualifier, se préparer et compétitionner, alors que la cérémonie d’ouverture doit se dérouler le 4 février, soit dans 30 jours.