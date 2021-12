(Séoul) Shim Suk-hee, double championne olympique de patinage sur courte piste, a été suspendue pour deux mois en raison de messages textes qui, selon les autorités, « portent atteinte à la dignité des athlètes ».

Hyung-jin Kim Associated Press

La décision pourrait l’empêcher de participer aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

La Korea Staking Union a annoncé mercredi avoir décidé de suspendre Shim de l’équipe nationale lors d’une réunion disciplinaire qui s’est tenue la veille.

Shim peut faire appel de la décision auprès du Comité olympique et sportif coréen ou elle peut déposer une demande d’injonction auprès d’un tribunal local. Même si l’un d’eux accepte son appel, la Korea Staking Union n’est pas obligée d’annuler ou de réduire sa sanction immédiatement et peut tenir une autre réunion interne pour discuter de l’opportunité de l’inclure dans l’équipe nationale, selon l’union de patinage.

Ce possible long processus suggère qu’il est difficile pour Shim de se rendre à Pékin, car les Jeux olympiques doivent s’entamer le 4 février et le comité olympique sud-coréen prévoit de soumettre sa liste d’inscriptions de patinage sur courte piste le 24 janvier.

En octobre, Shim a été exclue de l’équipe après qu’un média local a rapporté que des messages texte échangés entre elle et son entraîneur insultaient deux coéquipières et suggéraient qu’elle aurait pu délibérément faire trébucher l’une d’entre-elles, Choi Min-jeong, pendant les Jeux olympiques de PyeongChang en 2018.

Après l’échange des messages, Shim et Choi sont effectivement entrées en collision au milieu d’une poussée tardive et désespérée dans la course du 1000 mètres. Shim a ensuite été disqualifié et Choi a terminé en quatrième position.

La Korea Staking Union a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé de preuves prouvant que Shim avait intentionnellement fait trébucher Choi.

Kim Seong-cheol, chef d’un comité de l’Union coréenne de patinage qui a déterminé la suspension de deux mois de Shim, a déclaré que Shim a reçu la sanction parce que ses messages invitaient les critiques du public et portaient atteinte à la dignité d’autres athlètes.

Cho Hang-min, l’entraîneur qui a échangé les messages avec Shim, a été suspendu pour six mois.

L’agence de Shim n’a pas pu répondre immédiatement à une demande de commentaires portant sur la suspension. L’athlète de 24 ans s’était auparavant excusée auprès de Choi, mais avait nié l’avoir délibérément fait trébucher.

Choi et Shim sont toutes deux les meilleures patineuses sud-coréennes sur courte piste. Shim a remporté des médailles d’or olympiques au relais de 3000 m en 2014 et 2018. Choi a remporté des médailles d’or au relais 3000 m et à la course 1500 m à Pyeongchang.

Après les Jeux olympiques de 2018, Shim a fait la une des journaux en accusant un autre ancien entraîneur de l’avoir violée au milieu d’un mouvement #metoo émergent en Corée du Sud. Sa sortie a encouragé d’autres athlètes féminines à parler des abus présumés qu’elles auraient subis de la part de leurs entraîneurs.