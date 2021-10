Tous les athlètes canadiens qui veulent participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin l’hiver prochain devront être adéquatement vaccinés contre la COVID-19.

Simon Drouin La Presse

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont prévenu leurs membres concernés, mercredi, après une résolution adoptée en ce sens par leur conseil d’administration et commission des athlètes respectifs.

« Nous savons que le meilleur moyen de garder en sécurité les athlètes, le personnel et les communautés où nous vivons, où nous nous entraînons et où nous participons à des compétitions est que tous les membres d’Équipe Canada soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, a déclaré le secrétaire général et chef de la direction du COC, dans un communiqué. Pour cette raison et à la suite de la récente annonce par le gouvernement fédéral que tous les voyageurs aériens devront être pleinement vaccinés à compter du 30 octobre 2021, nous avons avisé les espoirs de qualification et les membres de l’équipe de mission des Jeux de Beijing 2022 qu’ils doivent être entièrement vaccinés pour être nommés au sein d’Équipe Canada. »

« La vaccination complète est l’outil le plus efficace à notre disposition, alors que nous poursuivons nos préparatifs en vue des Jeux paralympiques d’hiver », a ajouté la directrice générale du CPC, Karen O’Neill.

Le COC et le CPC emboîtent donc le pas au Comité olympique et paralympique américain (USOPC), qui avait annoncé la même mesure, il y a un mois.

« Nous sommes allés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 avec 840 personnes cet été et nous sommes revenus sans aucun signalement de cas positif, a rappelé M. Shoemaker. Nous avons le même objectif à Beijing. »

La vaccination n’était cependant pas obligatoire pour les Canadiens aux JO de Tokyo. Des 371 athlètes présents, 95 % avaient été adéquatement vaccinés. Une vingtaine d’entre eux n’avaient donc pas reçu une ou deux doses du vaccin. Si les règles de Pékin 2022 s’étaient appliquées, ces derniers n’auraient donc pas pu prendre part aux Jeux.

Au moment où les épreuves-tests se mettent en branle, le comité organisateur des JO de Pékin n’a pas encore rendu la vaccination obligatoire. Les athlètes qui ne seront pas adéquatement protégés devront cependant observer une quarantaine de 21 jours à leur arrivée sur le territoire. Dans les circonstances, il paraît improbable qu’un nombre significatif d’athlètes non vaccinés s’y rendent. Les Jeux se dérouleront dans une bulle plus hermétique qu’à Tokyo, dans laquelle les visiteurs et les Chinois ne se côtoieront pas.

Les Jeux olympiques d’hiver s’ouvriront le 4 février, suivis un mois plus tard par les Jeux paralympiques.