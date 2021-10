Plus de 2000 sportifs et officiels étrangers participent actuellement à une série d'épreuves tests pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, à quatre mois du coup d'envoi de l'événement (4-20 février 2022).

Agence France-Presse

Dans le cadre de ces épreuves tests, est ainsi organisé l'Open de Chine de patinage de vitesse avec des participants venant de Corée du Sud et des Pays-Bas au Stade national de patinage de vitesse, surnommé le « ruban blanc ». Des épreuves tests sont aussi organisées en luge, bobsleigh, hockey, ski et surf des neiges.

Ces compétitions, qui permettent aux sportifs de découvrir les sites olympiques et aux organisateurs de roder le fonctionnement de leurs installations, sont traditionnellement programmées à un an des Jeux, mais elles n'ont pas pu avoir lieu l'hiver dernier en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage.

À voir en vidéo...