Quand le spécialiste de la course en fauteuil roulant Brent Lakatos franchira la ligne d’arrivée au terme du marathon des Jeux paralympiques de Tokyo, dimanche, sa journée de travail ne sera pas terminée.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Le Québécois âgé de 41 ans, qui a remporté quatre médailles en cinq évènements d’athlétisme jusqu’ici à Tokyo, sera le porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture au Stade olympique.

« C’est un grand honneur. Je ne le réalise pas pleinement encore. Je suis certain que ce sera spécial de me balader dans le stade avec le drapeau », a dit Lakatos lors d’une rare journée de congé vendredi.

« Je crois que ce sera difficile de suivre tout le protocole après un marathon, a-t-il ajouté en riant. J’espère qu’il me restera un peu d’énergie.

« Je serai très excité. Ça risque de m’aider à passer à travers ça. »

Lakatos, qui a souffert d’un caillot sanguin dans sa colonne vertébrale après avoir chuté contre la bande en patinant quand il était âgé de 6 ans, a remporté quatre médailles à Tokyo et 11 au cours de sa carrière paralympique.

S’il y a une chose que Lakatos regrette un peu de ses performances à Tokyo, c’est que ses quatre médailles sont d’argent.

« C’est super d’avoir gagné quatre médailles, peut-être cinq. Et plus j’y pense, plus j’en suis content, a-t-il dit. Mais sur le coup, à chaque fois, je me disais que j’avais raté l’or de peu.

« Et je veux vraiment une médaille d’or pour voir notre drapeau au sommet. »

Lakatos, qui participe à ses cinquièmes Jeux paralympiques, a presque pris sa retraite après les Jeux de Pékin en 2008. Mais il n’avait pas encore gagné de médaille à l’époque et son épouse Stefanie Reid, une Britannique spécialiste du saut en longueur, ont décidé de poursuivre l’aventure pendant quatre ans pour participer aux Paralympiques de Londres.

Onze médailles et trois jeux plus tard, Lakatos achève son programme le plus difficile. Chacune de ses épreuves sur piste était composée d’une course préliminaire et d’une finale. Et il a ajouté le marathon à son programme.

« Je ne suis pas certain que je réalisais à quel point ce serait difficile, et avec tout le reste (comme les mesures liées à la COVID-19), ç’a encore plus compliqué les choses », a-t-il admis.

Il a toutefois relevé le défi avec brio. Et il songe même à participer aux Paralympiques de Paris, en 2024.

« Ce n’est que dans trois ans, a-t-il rappelé. Je ne suis pas le plus jeune, mais je ne ralentis pas. Je continue même à m’améliorer. J’ai fracassé des records personnels pendant ces jeux-ci. »

Il a toutefois indiqué que son épouse et lui allaient prendre du temps pour songer à leur avenir.

Lakatos a gagné l’argent au 100, 400, 800 et 5000 mètres à Tokyo.