(Tokyo) La Néo-Brunswickoise Danielle Dorris a remporté une médaille d’argent au 100 mètres dos S7, lundi, offrant à l’équipe canadienne de natation un cinquième podium aux Jeux paralympiques.

La Presse Canadienne

À ses deuxièmes Jeux à seulement 18 ans, Dorris avait raté de peu un podium, vendredi, lorsqu’elle a terminé à cinq centièmes de seconde de la troisième position au 200 mètres quatre nages.

« Cela semble très surréaliste », a confié Dorris, qui avait pris le 15e rang au 100 dos S8 à Rio 2016.

La nageuse de Moncton a rapidement pris l’avance grâce à un solide départ sous l’eau et elle était première au virage en 38,22, tout juste devant l’Américaine Mallory Weggemann (38,84).

Weggermann est revenue de l’arrière dans la dernière longueur pour remporter la course en une minute 21,27 secondes. Dorris a signé sa meilleure performance personnelle en 1:21,91, devançant l’Américaine Julia Gaffney, détentrice du record du monde.

« Mon plan était vraiment d’utiliser ma force, qui est vraiment mon départ et la portion sous l’eau, ainsi que dans le virage », a poursuivi Dorris, qui s’entraine au Club de natation Bleu et Or de sa ville natale. Camille Bérubé de Gatineau a terminé cinquième en 1:25,04.

Il s’agissait de la troisième finale en quatre jours pour le triple paralympienne du club Natation Gatineau, qui s’était classée cinquième au 200 QNI S7, vendredi, et huitième au 100 mètres brasse SB6, samedi.

« J’espérais vraiment être plus rapide, a révélé Bérubé. Je visais un meilleur temps ce soir et cela ne s’est pas produit. Je pense que je suis vraiment fatiguée. C’était ma cinquième course cette semaine. J’ai encore une course demain, puis deux jours de repos. Ce sera agréable d’être dans les gradins et d’encourager mes coéquipiers. »

Deux autres Canadiennes étaient en action, lundi. La Saskatchewanaise Nikita Ens et la Torontoise Aly Van Wyck-Smart se sont classées respectivement neuvième et 14e lors des préliminaires du 100 libre S3 féminin grâce à des temps de 2:32,26 et 2:49,59. Équipe Canada a par ailleurs accédé aux quarts de finale de basketball en fauteuil roulant masculin grâce à une victoire de 63-52 contre la Colombie. Patrick Anderson a marqué 22 points, un sommet dans le match, et a ajouté 17 rebonds et huit passes décisives, tandis que Nik Goncin a contribué 15 points, sept rebonds et huit passes décisives.

« Nous avons exécuté exactement ce que nous voulions faire à la première mi-temps, a mentionné Bo Hedges, qui a ajouté 10 points dans la victoire. Ensuite, à la deuxième mi-temps, nous savions que nos adversaires allaient lutter et ne pas abandonner, ils avaient encore une chance de se rendre en quart de finale. Ce n’était pas nécessairement la plus belle victoire à la fin, mais nous avons triomphé et nous passons maintenant au quart de finale. »

Le Canada (2-3) attend maintenant la conclusion de la ronde préliminaire et affrontera le vainqueur du groupe B en quart de finale.

Au tournoi de boccia, Danik Allard (BC2) a obtenu une victoire à sens unique de 12-1, sa première à Tokyo, face à Diana Tsyplina du Comité paralympique russe.

Allard, de Bois-des-Filion, le plus jeune athlète de BC2 à Tokyo, a imposé le rythme dès la première manche avec une poussée de six points.

Malgré cette victoire, Allard n’a toutefois pas réussi à se qualifier pour le tour suivant.

La Montréalaise Alison Levine a subi une défaite de 8-2 aux mains du Croate Davor Komar, dans la catégorie des BC4.

Levine termine son tournoi avec une fiche d’une victoire et deux revers. Elle sera de retour sur le terrain jeudi pour la compétition en double.

Iulian Ciobanu (BC4) a lui aussi subi la défaite à son troisième et dernier match de la ronde préliminaire face au Chinois Yuansen Zheng par la marque de 8-2.

Cette défaite prive Ciobanu d’une participation aux quarts de finale, même s’il avait été invaincu jusqu’à son affrontement avec Zheng.