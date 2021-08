(Londres) Le Belge Jacques Rogge, athlète olympique en voile et chirurgien orthopédiste, qui a dirigé le Comité international olympique pendant 12 ans, est décédé à l’âge de 79 ans.

Chris Lehourites Associated Press

Le CIO a annoncé sa mort dimanche, sans donner de détails.

Lors de ses apparitions à des évènements olympiques depuis la fin de sa présidence, en 2013, on voyait que sa santé s’était dégradée.

« Jacques aimait le sport et être avec les athlètes. Il a transmis cette passion à tous ceux qui le connaissaient, a déclaré Thomas Bach, successeur de Rogge à la présidence, dans un communiqué du CIO. Sa joie d’œuvrer dans le sport était contagieuse.

« On se souviendra particulièrement de lui pour avoir défendu le sport chez les jeunes et inauguré les Jeux olympiques de la jeunesse. »

Rogge a représenté la Belgique au rugby et a été champion du monde de voile. Il a concouru dans la classe Finn à trois Jeux olympiques, de 1968 à 1976.

Il a dirigé le groupe européen des comités olympiques avant d’être élu huitième président du CIO en 2001.

Le CIO a déclaré que le drapeau olympique sera mis en berne pendant cinq jours à la Maison Olympique, à Lausanne.

Rogge laisse dans le deuil sa femme Anne, un fils, une fille et deux petits-enfants.

« Après une cérémonie privée pour la famille, un service commémoratif public aura lieu plus tard dans l’année, a déclaré le CIO.

« Les membres et les amis du mouvement olympique pourront alors se rappeler sa vie et sa grande contribution au sport. »

Rogge a rendu possible la croissance régulière des revenus du CIO, même pendant la crise économique mondiale.

Sous sa direction, le CIO a emmené les Jeux dans de nouveaux pays et continents, attribuant pour la première fois des JO d’été à l’Amérique du Sud (Rio de Janeiro en 2016) et pour la première fois des JO d’hiver à la Russie (Sotchi 2014) et la Corée du Sud (PyeongChang 2018).

« J’espère que les gens, avec le temps, considéreront que j’ai fait du bon travail pour le CIO, a déclaré le discret Rogge à l’Associated Press avant de démissionner, en 2013. Dans la nature profonde des choses, c’est comme ça que vous voulez qu’on se souvienne de vous. »

Rogge a été élu huitième président du CIO à Moscou le 16 juillet 2001, battant quatre autres candidats pour succéder à Juan Antonio Samaranch, un Espagnol qui a dirigé le comité avec un style autoritaire et impérieux pendant 21 ans.

Rogge a pris ses fonctions à la suite du scandale de corruption de Salt Lake City, au cours duquel 10 membres du CIO ont démissionné ou ont été expulsés pour avoir reçu des bourses, des paiements et des cadeaux somptueux en lien à la candidature gagnante de la capitale de l’Utah, pour les Jeux d’hiver de 2002.

Rogge s’est empressé de rompre avec l’image entachée et élitiste du CIO. Quelques heures après son arrivée au pouvoir, il a annoncé qu’il resterait au village des athlètes plutôt qu’à l’hôtel du CIO pendant les Jeux olympiques de Salt Lake City. Il a continué de le faire pendant d’autres Olympiades même s’il logeait aussi à l’hôtel officiel, pour des réunions importantes.

« Il était absolument la bonne personne au bon moment, a dit Gerhard Heiberg, membre norvégien du CIO. Nous avons eu beaucoup d’agitation. Il fallait s’en sortir. Nous devions changer notre image. Il a apporté de la stabilité à l’organisation. »

Le style sans prétention de Rogge contrastait fortement avec celui de Samaranch. Alors que l’ancien diplomate espagnol travaillait dans les coulisses et tordait les bras pour obtenir ce qu’il voulait, Rogge a poursuivi une approche plus démocratique et axée sur la gestion. Il s’est décrit comme un leader « sobre ».

Après un premier mandat de huit ans, Rogge a été réélu sans opposition en 2009 pour un deuxième et dernier mandat de quatre ans.

Il a démissionné en septembre 2013 à Buenos Aires, où l’Allemand Bach a été élu pour lui succéder.

« J’ai reçu un CIO en bonne forme de Samaranch, a confié Rogge, avant de passer le relais à Bach. Et je crois que je laisserai un CIO en bonne forme à mon successeur. »

Rogge parlait cinq langues. Sa langue maternelle était le flamand ou le néerlandais, mais il parlait aussi le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand.

Rogge a présidé les Jeux olympiques d’été à Athènes (2004), Pékin (2008) et Londres (2012), et les Jeux d’hiver à Salt Lake City (2002), Turin (2006) et Vancouver (2010).

Ceux de Salt Lake City se déroulaient quelques mois seulement après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Rogge a consulté le président George W. Bush au sujet des mesures de sécuritéJ, et les Jeux ont eu lieu sans incident.

En marge des JO de Pékin, il y a eu de la controverse au sujet du bilan de la Chine sur le Tibet, les droits de l’homme et la liberté de la presse.

Rogge a favorisé la « diplomatie discrète » et a souvent rappelé que le CIO était une organisation sportive, non un gouvernement ou un organe politique.

Alors que Samaranch et le CIO ont été critiqués pour un laxisme perçu sur les substances améliorant la performance, Rogge a lancé une politique de « tolérance zéro » de haut niveau sur le dopage.

Il a doublé le nombre de tests de dépistage aux Jeux olympiques, les faisant passer à 5000, et il a institué des contrôles rigoureux avant les compétitions et en marge de celles-ci.

Il a aussi fait en sorte de retester des échantillons des Jeux précédents, pour attraper les tricheurs de façon rétroactive.

Rogge a appliqué une ligne dure en matière d’éthique, suspendant ou expulsant les membres impliqués dans toute violation.

Il a tenu fermement à l’interdiction, après Salt Lake City des visites des membres du CIO dans les villes candidates.

Déplorant une augmentation de l’obésité chez les jeunes, Rogge a développé les Jeux olympiques de la Jeunesse.

L’évènement, pour les jeunes de 15 à 18 ans, a été conçu pour donner des expériences éducatives et culturelles, en plus des compétitions.

Les Jeux de la jeunesse d’été ont fait leurs débuts à Singapour en 2010, avec la deuxième édition tenue à Nanjing, en Chine, en août 2014.

La sécurité financière du CIO s’est renforcée sous le mandat de Rogge.

Les revenus des commanditaires mondiaux sont passés de 663 m $ en 2001-04 à près de 1 milliard de dollars pour le cycle de quatre ans prenant fin avec les Jeux de Londres.

Les accords de droits de télé ont permis de collecter des milliards de dollars, dont un accord de 4,38 milliards de dollars avec NBC jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les réserves du CIO sont passées de 100 m $ à 900 m $ en 10 ans.

La santé de Rogge a décliné au cours des dernières années de sa présidence.

Il a subi une arthroplastie de la hanche en septembre 2012 ; il n’était plus l’homme d’apparence jeune et robuste qui était arrivé au pouvoir.

Rogge est né le 2 mai 1942 à Gand, une ville portuaire flamande. À l’âge de 3 ans, il accompagnait ses parents lors de voyages en voilier le long de la côte belge de la mer du Nord.

Il a concouru en classe Finn lors de trois Jeux olympiques — Mexico 1968, Munich 1972 et Montréal 1976.

Il a également joué 10 ans dans l’équipe nationale de rugby de Belgique.

Rogge a dirigé le Comité olympique belge de 1989 à 1992 et a été président des Comités olympiques européens de 1989 à 2001.

Il est devenu membre du CIO en 1991 et a été félicité pour son rôle de président de la commission de coordination des Jeux olympiques de Sydney, en 2000.