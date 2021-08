Jeux olympiques

La Presse à Tokyo

Dans l’œil de Bernard Brault : les plus grands succès

Bernard Brault est passé d’un lieu de compétition à un autre sans relâche. Il nous a envoyé environ 1500 photos, en a pris des centaines et des centaines d’autres que lui seul verra. On a réduit ça à 25 incontournables. On imagine déjà Bernard ne pas être en accord avec les choix, mais on a fait de notre mieux, on te le jure, Bernard !