L’une des héroïnes des Jeux, la Néerlandaise Sifan Hassan, championne du 5000 m et du 10 000 m, et médaillée de bronze du 1500 m.

On verra longtemps les photos des joueuses de l’équipe canadienne de soccer qui exultent de bonheur. Sur cette photo, le moment précis où toute l’équipe rejoint la tireuse gagnante, Julia Grosso, après son but historique en tirs de barrage.

Bernard Brault est passé d’un lieu de compétition à un autre sans relâche. Il nous a envoyé environ 1500 photos, en a pris des centaines et des centaines d’autres que lui seul verra. On a réduit ça à 25 incontournables. On imagine déjà Bernard ne pas être en accord avec les choix, mais on a fait de notre mieux, on te le jure, Bernard !