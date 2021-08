(Kawagoe) La Canadienne Brooke Henderson a joué sa meilleure ronde du tournoi de golf féminin des Jeux olympiques de Tokyo, samedi, pour conclure l’épreuve quatre coups sous la normale.

La Presse Canadienne

Henderson a ramené une carte de 67 (moins-4) lors de la quatrième ronde. Sa coéquipière ALENA Sharp (75) a connu une journée plus difficile et elle a conclu le tournoi à plus-5.

La Fédération internationale de golf a devancé le début de la ronde à 6 heures 30, samedi, pour tenter de compléter ce dernier tour avant qu’une tempête tropicale rende le jeu trop dangereux.

Des groupes ont aussi commencé leur journée simultanément aux premier et 10e trous afin que tout soit complété le plus rapidement possible.

Les deux Canadiennes ont amorcé leur journée au 10e.

La pluie a commencé à tomber alors qu’Henderson et Sharp complétaient leur ronde. Le jeu a été suspendu moins d’une heure plus tard en raison de l’arrivée imminente d’un orage violent.