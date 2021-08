(Tokyo) La Chine a remporté vendredi la médaille d’or de la compétition par équipes messieurs de tennis de table, son quatrième sur cinq possibles aux Jeux olympiques de Tokyo, confirmant la suprématie de l’Empire du Milieu sur la discipline.

Agence France-Presse

Seul le double mixte, une nouvelle épreuve entrée au programme des JO lors cette édition et remportée par le Japon, a échappé aux pongistes chinois.

Les Chinois ont même réalisé le doublé médaille d’or/médaille d’argent dans les deux compétitions individuelles, chez les messieurs avec Ma Long (déjà titré à Rio-2016) et Fan Zhendong (N.1 mondial), et chez les dames, avec Chen Meng et Sun Yingsha.

Par équipes, les Chinoises avaient remporté jeudi le titre face au Japon et vendredi, ce sont Fan Zhendong, Ma Long et Xu Xin qui ont gagné la finale, face à l’Allemagne du vétéran et légende du tennis de table européen Timo Boll, par 3 manches à 0.

Pour ses sixièmes Jeux, Boll, 40 ans, rapporte donc une médaille d’argent, sa quatrième par équipes après l’argent à Pékin (2008), le bronze à Londres (2012) ainsi qu’à Rio (2016).

C’est le Japon qui a décroché la troisième place du tournoi en battant 3 à 1 la Corée du Sud.