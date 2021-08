(Ottawa) Selon une des olympiennes les plus décorées du Canada, Penny Oleksiak peut gagner beaucoup d’autres médailles olympiques si elle reste en santé et si elle a encore du plaisir en natation.

Maan Alhmidi La Presse Canadienne

Oleksiak a écrit une page d’histoire plus tôt pendant les Jeux de Tokyo, lorsqu’elle a remporté une médaille de bronze au relais 4x100 mètres quatre nages pour devenir l’athlète canadienne la plus décorée aux Olympiques.

La patineuse de vitesse Cindy Klassen, qui partageait auparavant ce titre avec l’athlète multidisciplinaire Clara Hughes, a déclaré qu’elle était heureuse de voir la jeune femme de 21 ans assumer ce rôle.

« C’était incroyable. Elle est une athlète extraordinaire », a mentionné Klassen lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne.

Alors une adolescente, Oleksiak a fait ses débuts olympiques il y a cinq ans et elle a gagné quatre médailles aux Jeux de Rio avant d’en ajouter trois autres à Tokyo.

« Je suis très emballée de voir jusqu’où elle peut amener ce record. Elle pourrait encore participer à plusieurs Jeux », a affirmé Klassen.

Klassen a dit que les réalisations des athlètes canadiens à Tokyo la rendent fière d’être Canadienne.

Lors de la journée de jeudi seulement, Damian Warner a décroché la première médaille d’or du Canada au décathlon, Laurence Vincent-Lapointe a remporté la médaille d’argent en canoë monoplace sur 200 mètres et Lauriane Genest a gagné la première médaille du pays en cyclisme sur piste à Tokyo.

« Je sais que le pays en entier les encourage et ce sont des Jeux excitants jusqu’à présent, a exprimé Klassen. Et ce n’est pas encore fini. »

Klassen a indiqué que le fait de voir des athlètes canadiens sur le podium olympique incitera les jeunes générations à s’impliquer dans le sport, ce qui produira à son tour plus d’athlètes olympiques canadiens lors des années à venir.

« Dans les prochaines années, nous aurons plusieurs jeunes nageuses qui diront qu’elles veulent être comme Penny Oleksiak », a-t-elle insisté.

Klassen a soutenu que gagner des médailles aux Olympiques motive les autres athlètes qui n’y sont pas encore rendus à s’entraîner dur et à se préparer pour les prochains Jeux.

« Quand vous êtes aux Jeux, que vous soyez Canadien ou d’une autre nationalité, et que vous commencez à gagner des médailles, je pense que ça crée un effet d’entraînement », a-t-elle noté.

Klassen a souligné qu’elle était reconnaissante du soutien qu’elle a reçu de ses coéquipières, ses entraîneurs, ses amis et sa famille, et du soutien de tous les Canadiens lorsqu’elle a participé aux Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City, à Turin et à Vancouver.

Mais ça ne pourrait être que le début pour Oleksiak, a déclaré Klassen, ajoutant qu’elle était excitée de voir ce que l’avenir lui réservait.

« Je suis sûre que c’est un sentiment incroyable pour elle d’être l’olympienne canadienne la plus décorée et qui sait combien elle peut en ajouter à son total », a conclu Klassen.