(Tokyo) Damian Warner a battu le record olympique du décathlon et a décroché la médaille d’or grâce à une performance de 9018 points. Il devient le premier athlète canadien à remporter cette discipline aux Jeux olympiques.

La Presse Canadienne

En plus d’établir un nouveau record olympique, Warner s’est aussi invité dans la liste des meilleurs athlètes de l’histoire du sport en réalisant le cinquième meilleur pointage de la discipline.

Avant la dixième et dernière épreuve, le 1500 mètres, l’Ontarien de 31 ans était déjà bien installé en tête de la compétition avec 8280 points. Avec un puissant sprint dans le dernier tour de piste, Warner s’est permis de fracasser le record olympique et de devenir le quatrième décathlonien à franchir le cap des 9000 points.

Son compatriote ontarien Pierce LePage, qui pointait au troisième rang avant le lancer du javelot, a glissé en cinquième place avec 7871 points.

Le détenteur du record du monde, le Français Kevin Mayer, a effectué un incroyable lancer du javelot de 73,09 mètres pour s’emparer du deuxième rang avec 8066 points.

En début de journée, Warner a battu le record olympique du décathlon dans l’épreuve du 110 mètres haies, inscrivant un temps de 13,46 secondes.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, il a salué de la main sa compagne Jen Cotten, leur fils Theo et sa mère.

Par la suite, l’athlète âgé de 31 ans a décroché une bonne troisième place au lancer du disque, envoyant l’objet à 48,67 mètres avec son deuxième essai.

Puis, Warner a réussi un record personnel de 4,90 mètres au saut à la perche pour mettre en banque 880 points. Le décathlonien a tenté à trois reprises de franchir le cap des cinq mètres, sans succès.

En soirée, son lancer du javelot de 63,44 mètres l’a placé au septième rang.

LePage, qui a insinué la veille qu’il souffrait d’une blessure, a terminé au septième rang du 110 mètres haies, en 14,39. Il a aussi terminé septième au lancer du disque avec un lancer de 47,14 mètres, avant de réussir à passer la barre des cinq mètres au saut à la perche. Le lancer du javelot a cependant été plus difficile pour lui, où il a terminé 16e.

Warner avait déjà établi un record olympique du décathlon à l’épreuve du saut en longueur, en plus d’égaler sa marque personnelle au 100 mètres.

Il occupe le premier rang mondial au décathlon cette année après qu’il eut fracassé son record canadien lors d’une compétition tenue en Autriche.

Il avait décroché le bronze à cette épreuve à Rio de Janeiro, en 2016, après une cinquième position à ses premiers Jeux, à Londres en 2012.

La performance record de Warner en mai est survenue après un hiver où il s’est entraîné dans un aréna non chauffé à London, en Ontario.

Les restrictions relatives à la COVID-19 avaient entraîné la fermeture de la piste intérieure de l’Université de Western Ontario. Ses entraîneurs ont réaménagé l’aréna en y installant une piste de course de 40 mètres, des fosses d’atterrissage pour le saut à la perche et le saut en hauteur, et une aire circulaire pour effectuer des lancers.