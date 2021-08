(Kawagoe) La Canadienne Brooke Henderson a joué une ronde de 68 (moins-3) pour se ramener à égalité avec la normale après deux rondes au tournoi de golf féminin des Jeux olympiques de Tokyo.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Henderson a réussi cinq oiselets au cours de la journée, mais elle a commis deux bogueys lors de son neuf de retour. Cette performance lui a tout de même permis d’effacer une partie de sa contre-performance de la veille.

« Ma première ronde aurait pu être très bonne, je jouais très bien sur mon neuf de départ, mais j’ai eu des ennuis pas la suite », a reconnu celle qui a commis des bogueys aux trous no 11, 15, 17 et 18 lors de la première journée.

« Je n’étais pas confortable avec mon fer droit, mais je me suis entraînée après la ronde et j’ai compris certaines choses. Je crois que ça a mieux été aujourd’hui », a soutenu Henderson.

Sa coéquipière Alena Sharp a joué 71 et est demeurée à plus-3 après deux rondes.

Sharp a commis un boguey au quatrième, une normale-3, et un oiselet au 15e, une normale-4.

« J’ai pris mon rythme au septième trou. Donc ça a été long, mais je me suis donné des chances, a mentionné Sharp. Certains roulés auraient pu tomber au fond de la coupe, mais ils ne l’ont pas fait. Peut-être demain.

« J’aurais pu finir à moins-3 ou moins-4, assurément. »

La Fédération internationale de golf a envoyé un courriel aux 60 joueuses tard mercredi pour les prévenir que le tournoi pourrait être réduit à trois rondes.

Il pourrait être nécessaire d’annuler la quatrième ronde, puisqu’une tempête tropicale se dirige vers la région et pourrait toucher terre au cours de la fin de semaine. De plus, avec les températures élevées des derniers jours à Kawagoe, il n’est pas possible de demander aux golfeuses de jouer plus de 18 trous en une journée.

L’Américaine Nelly Korda (62) a connu la meilleure ronde de la journée pour s’emparer du premier rang à moins-13. Elle a réussi pas moins de neuf oiselets en plus d’un aigle au sixième, mais elle a commis un double boguey à son dernier trou de la journée.

Les Danoises Nanna Koerstz Madsen (64) et Emily Kristine Pedersen (63), ainsi qu « Aditi Ashok (66), de l’Inde, étaient à quatre coups de Korda après deux rondes.