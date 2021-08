PHOTO DMITRI LOVETSKY, ASSOCIATED PRESS

Meaghan Benfeito et Sarah Jodoin di Maria éliminées

(Tokyo) La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito, médaillée de bronze aux Jeux de Rio, a été éliminée en demi-finale du 10 m individuel.

Alexandre Pratt La Presse

Après avoir complètement raté son premier saut, un plongeon arrière avec deux périlleux et demi et une vrille et demie, Benfeito a amorcé un difficile rattrapage de ses rivales. Elle n’y est pas parvenue, terminant au 13e rang.

PHOTO DMITRI LOVETSKY, ASSOCIATED PRESS Sarah Jodoin di Maria

La Lavalloise Sarah Jodoin di Maria prenait aussi part à cette demi-finale, sous les couleurs de l’Italie, où elle réside depuis 2018. Elle a été éliminée, terminant au 14e rang.

La finale aura lieu jeudi à 2 h (heure de l’Est).