(Tokyo) Le Canadien Damian Warner a continué sa quête vers un titre olympique au décathlon avec brio.

La Presse Canadienne

L’athlète âgé de 31 ans a battu le record olympique du décathlon au 110 mètres haies, inscrivant un temps de 13,46 secondes.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, il a salué de la main sa compagne Jen Cotten, leur fils Theo et sa mère.

Après six évènements, Warner mène le peloton avec 5767 points, devançant l’Australien Ashley Moloney, qui occupe le deuxième rang avec 5605 points.

Son compatriote ontarien Pierce LePage pointe au troisième rang, avec 5454 points.

Le Français Kevin Mayer a pris le deuxième rang de l’épreuve de 110 mètres haies, avec un temps de 13,90 secondes.

LePage, qui a insinué la veille qu’il souffrait d’une blessure, a terminé au septième rang de l’épreuve, en 14,39.

Warner a établi un record olympique du décathlon à l’épreuve du saut en longueur, en plus d’égaler sa marque personnelle au 100 mètres.

Les épreuves restantes sont le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et le 1500 mètres.

Warner occupe le premier rang mondial au décathlon cette année après qu’il eut fracassé son record canadien lors d’une compétition tenue en Autriche. Son score de 8995 points a été le quatrième plus haut de l’histoire.

La performance record de Warner en mai est survenue après un hiver où il s’est entraîné dans un aréna non chauffé à London, en Ontario.

Les restrictions relatives à la COVID-19 avaient entraîné la fermeture de la piste intérieure de l’Université de Western Ontario. Ses entraîneurs ont réaménagé l’aréna en y installant une piste de course de 40 mètres, des fosses d’atterrissage pour le saut à la perche et le saut en hauteur, et une aire circulaire pour effectuer des lancers.