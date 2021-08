Les joueuses canadiennes et les entraîneurs félicitent leurs collègues dans la piscine lors du match de demi-finale opposant le Canada aux États-Unis.

Une vue de la ville de Tokyo à partir du sommet de l’édifice Sunshine City 60. Avec une hauteur de 251 m, c’est l’un des plus hauts édifices de la ville.

La gardienne de but canadienne Clara Vulpisi lors du match de demi-finale de water-polo contre les États-Unis.

Notre photographe Bernard Brault a assisté à la demi-finale de water-polo entre le Canada et les États-Unis et a visité un des plus hauts édifices de la ville de Tokyo, le Sunshine City 60.