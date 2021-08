(Tokyo) Pour les deuxièmes Jeux olympiques d’affilée, le Canada s’est mesuré à la Russie en quarts de finale. Mais comme il y a cinq ans, à Rio de Janeiro, le Canada s’est incliné en trois manches à Tokyo et devra se contenter de la cinquième place.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Les représentants du Comité olympique de Russie ont inscrit une victoire en trois manches de 25-21, 30-28 et 25-22 à l’Ariake Arena.

Si la formation de Glenn Hoag n’a pas joué un vilain match, elle n’a jamais été en mesure de prendre son rythme et a raté de nombreuses occasions d’appliquer de la pression sur les Russes, notamment au deuxième set.

En première manche, la Russie s’est souvent donné des marges de manœuvre intéressantes – 8-3, 15-10, 19-13 —, avant de voir le Canada resserrer l’écart. C’est au service où l’Unifolié s’est toutefois tiré dans le pied : pas moins de trois fautes directes y ont été commises par les Canadiens, coupant ainsi leur rythme.

Au deuxième set, le Canada a joué avec plus de mordant. Il a notamment connu une séquence de huit points en 13 jeux pour ramener la manche à 11-11. Aucune des deux nations n’a réussi à se détacher, mais le Canada n’a jamais été en mesure de prendre les devants et appliquer la pression non plus. Le set s’est rendu en prolongation. Le Canada a bien sauvé cinq points de manche, mais a flanché sur le sixième.

L’histoire s’est répétée au troisième set, alors que le Canada a tant bien que mal tenté de mettre la main sur une manche. Mais chaque fois qu’une fenêtre d’opportunité s’est ouverte, les Russes se sont rapidement chargés de la refermer. Si le Canada a sauvé le premier point de match, Dmitry Volkov est venu fermer les livres avec un smash puissant sur le deuxième.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

La Russie, quatrième des Jeux de Rio, passe ainsi au carré d’as de la compétition. Le Canada devra quant à lui retourner à la table à dessin en vue des Jeux de Paris.