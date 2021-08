(Saitama) Marianna Tolo a marqué 26 points et l’Australie a vaincu Porto Rico 95-69, lundi, pour accéder aux quarts de finale du tournoi de basketball féminin des Jeux de Tokyo et éliminer le Canada de la course.

La Presse Canadienne

L’Australie, qui occupe le deuxième rang mondial, devait battre Porto Rico par au moins 24 points pour avoir l’avantage sur le Canada au bris d’égalité pour la dernière place disponible en phase éliminatoire.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, AP Les Australiennes ont marqué 10 points contre aucun pour Porto Rico lors des dernières 2 : 19 de jeu, ce qui leur a permis de confirmer leur place en quarts de finale et mettre fin aux espoirs des Canadiennes.

Cayla George a inscrit 19 points pour l’Australie, privée de ses étoiles Liz Cambage et Stephanie Talbot. Cambage a déclaré forfait avant les Jeux, tandis que Talbot est ennuyée par une blessure à un pied.

Jazmon Wathmey a été la plus productive pour Porto Rico (0-3), avec 26 points.

L’Australie menait seulement 45-44 à la mi-temps, mais les Opals ont dominé leurs rivales 23-8 au troisième quart. Elles ont ensuite fait le nécessaire pour atteindre le tour suivant et éliminer le Canada de la compétition.

Plus tôt lundi, A’ja Wilson a marqué 22 points, Breanna Stewart en a ajouté 17 et les États-Unis ont battu la France 93-82.

Il s’agissait de la 52e victoire de suite des Américaines, soit depuis le match de la médaille de bronze aux Jeux de Barcelone, en 1992.

L’équipe féminine des États-Unis (3-0) n’a pas perdu dans la ronde préliminaire de ce tournoi depuis que le basketball féminin a été ajouté au programme olympique, en 1976.

Malgré cette défaite, la France (1-2) est passée en quarts de finale en raison du différentiel de points. Elle devait perdre par 14 points ou moins pour progresser dans le tournoi.

Nwal-Endéné Miyem a mené la France avec 15 points.

Les deux formations connaîtront leurs adversaires un peu plus tard lundi. Les quarts de finale auront lieu mercredi.

Les Françaises ont inscrit les quatre premiers points du quatrième quart pour prendre les devants 72-71, mais les Américaines ont répondu en marquant 12 des 14 points suivants.

La Chine est également restée invaincue dans la ronde préliminaire en triomphant 74-62 contre la Belgique.

Les deux pays avaient déjà leur place en quarts de finale, mais il reste à savoir contre qui ils croiseront le fer.

Li Yueru a inscrit 14 points pour la Chine, qui a terminé au sommet du Groupe C. Emma Meesseman a amassé 20 points pour la Belgique (2-1).

Li Meng a ajouté 11 points pour les Chinoises alors que Yang Liwei et Pan Zhenqi en ont totalisé 10 chacune.

Julie Allemand et Kim Mestdagh ont contribué offensivement avec 12 points chacune pour les Belges.

En début de journée, Saki Hayashi a obtenu 23 points et le Japon a obtenu son billet pour les quarts de finale en défaisant le Nigeria 102-83.

Yuki Miyazwa a amassé 19 points pour le pays hôte des Jeux olympiques, qui a réussi 19 tirs de trois points pendant la rencontre.

Le Japon (2-1) menait 51-38 à la mi-temps, après avoir réussi 12 de ses 19 lancers d’au-delà de l’arche. Hayashi a récolté 20 points en première demie.

Victoria Macaulay a inscrit 18 points pour le Nigeria (0-3), qui est la dernière équipe d’Afrique à avoir gagné un match de basketball féminin aux Jeux olympiques. Les Nigérianes avaient signé une victoire aux Jeux d’Athènes, en 2004.