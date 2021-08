(Tokyo) L’Américain Kenneth Bednarek a réussi le meilleur temps des séries du 200 m des Jeux olympiques de Tokyo en 20 sec 01, mardi.

Agence France-Presse

Bednarek, l’un des favoris pour le titre, s’est facilement qualifié pour les demi-finales prévues en soirée tout comme le champion du monde américain Noah Lyles (20 sec 18).

Le Canadien Andre De Grasse, 2e des JO-2016 sur la distance et médaillé de bronze sur 100 m dimanche, a lui aussi passé sans encombre les séries en finissant 3e de sa course (20 sec 56).

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Andre De Grasse

Pas de soucis également pour le prodige américain de 17 ans Erriyon Knighton (20 sec 55), plus rapide que la légende Usain Bolt au même âge et candidat plus que sérieux au podium.