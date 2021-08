Camacho-Quinn couru la distance en 12,37 secondes et a été 0,15 seconde plus rapide qu’Harrison, détentrice du record du monde. La Jamaïcaine Megan Tapper a décroché le bronze.

(Tokyo) La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn a devancé l’Américaine Keni Harrison lors de la finale du 100 mètres haies féminin, lundi, causant la surprise et privant les États-Unis d’une première médaille d’or en athlétisme aux Jeux de Tokyo.

Eddie Pells Associated Press

« C’est ce que je voulais cette année. Je voulais être une médaillée d’or », a mentionné Camacho-Quinn.

Porto Rico, un territoire américain qui participe aux Jeux olympiques sous son propre drapeau, a maintenant une médaille d’or de plus en athlétisme que les États-Unis, alors que la compétition approche la mi-parcours. Les Américains avaient gagné 13 médailles d’or il y a cinq ans, aux Jeux de Rio.

Le meilleur temps de Camacho-Quinn avant les Jeux olympiques était de 12,38. Elle a réalisé un temps de 12,26 en demi-finale, ce qui la place au quatrième rang des meilleures performances de l’histoire.

Une partie de son amélioration revient à l’entraîneur John Coghlan, qui a commencé à travailler avec Camacho-Quinn en décembre. Coghlan a étudié des vidéos et il a vu son potentiel.

« Je me disais que si elle pouvait apporter quelques correctifs, elle pourrait courir très vite », a-t-il fait valoir.

Le record du monde de cette discipline, 12,20 secondes, appartient toujours à Harrison, qui était malgré tout très satisfaite de sa médaille d’argent.

« D’avoir raté les Jeux de Rio, de venir ici pour mes premiers Olympiques et d’obtenir la médaille d’argent, ça me permet de revenir sur la scène mondiale. Je m’améliore de plus en plus », a déclaré Harrison.

Aucune des Américaines à avoir participé aux Jeux de Rio, soit Brianna Rollins-McNeal, Nia Ali ou Kristi Castlin, n’était présente à Tokyo. Les attentes étaient tout de même élevées, puisque les États-Unis avaient remporté l’or aux trois derniers JO à cette épreuve.

Le Grec Miltiádis Tentóglou a décroché l’or au saut en longueur masculin, lundi. Deux Cubains ont complété le podium, soit Juan Miguel Echevarría (argent) et Maykel Massó (bronze).

Les Canadiennes Lucia Stafford et Gabriela Debues-Stafford se sont qualifiées pour les demi-finales du 1500 mètres après avoir montré les septième et huitième meilleurs chronos. Stafford a d’ailleurs réussi un sommet personnel (4 : 03,52).

Pendant cette course, la vedette néerlandaise Sifan Hassan a chuté, mais elle s’est relevée et elle a remonté le peloton pour gagner sa vague.

À l’épreuve de 200 mètres chez les dames, la Canadienne Crystal Emmanuel a franchi la ligne d’arrivée en 22,74 secondes et elle sera de la demi-finale. Il s’agissait de son meilleur temps de la saison.