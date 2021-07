Pamela Ware s’est classée quatrième, tout juste derrière sa coéquipière Jennifer Abel et les intouchables Chinoises Shi Tingmao et Wang Han.

Jennifer Abel et Pamela Ware accèdent aux demi-finales

(Tokyo) Ce n’étaient certes que des préliminaires, mais à voir la mine radieuse de Pamela Ware après avoir assuré sa place pour la demi-finale au tremplin de 3 mètres, il était évident que la plongeuse de Greenfield Park avait passé haut la main son premier test aux Jeux olympiques de Tokyo.

Marc Delbès La Presse Canadienne

« Je sais qu’on recommence à zéro à toutes les étapes, mais je suis vraiment, vraiment heureuse de la façon dont j’ai plongé aujourd’hui. Je me sens super confiante d’être capable de répéter ce que j’ai fait aujourd’hui », a confié Ware, encore toute excitée de sa prestation.

Et sa performance contrastait avec celle offerte début mai lors d’une Coupe du monde disputée au même endroit. Elle avait alors terminé au 21 rang avec une récolte de seulement 269,30 points. Vendredi, elle en a totalisé 330,10.

« En mai ici, je ne me sentais vraiment pas en compétition. Aujourd’hui, j’étais prête, plus excitée que stressée. Je pense que ça m’a aidé à calmer mes nerfs. »

Et elle avait toutes les raisons d’être satisfaite d’elle. Elle était tout sourire en sortant de la piscine après avoir réussi son triple périlleux et demi avant, qui lui permettait momentanément de s’installer au deuxième rang.

Et Ware n’est pas du genre à avoir froid aux yeux. Pour le dernier plongeon de sa liste, elle a décidé d’y aller avec un périlleux et demi renversé avec trois vrilles et demie, le plus haut degré de difficultés de la compétition (3,5).

« Je suis très confiante dans ce plongeon, a expliqué celle qui l’a intégré à sa liste depuis environ deux ans. Oui, c’est un risque parce qu’il est très difficile. Je ne serais pas Pamela Ware si je ne prends pas de risque.

« Si je le réussis bien, ça donne de bons scores. Je suis la première fille à le faire sur la scène olympique, c’est vraiment excitant. »

Cadeau touchant pour Abel

La Chinoise Shi Tingmao a pour sa part démontré qu’elle a bien l’intention de conserver son titre olympique acquis à Rio. Elle a totalisé 350,45 points pour devancer sa coéquipière Wang Han par 3,20 points.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE « Il n’y avait pas de méga-plongeon, ni de plongeon moins bien réussi. J’ai été très stable sur mes cinq plongeons. C’était exactement la stratégie pour les préliminaires et d’en donner un peu plus demain (samedi) en demi-finales et tout donner pour la finale (dimanche). »

L’épreuve au tremplin de 3 mètres chez les dames est d’ailleurs la chasse gardée des Chinoises depuis qu’une certaine… Sylvie Bernier a décroché l’or à Los Angeles en 1984.

S’il reste beaucoup de travail à faire pour les deux Canadiennes d’ici l’attribution des médailles dimanche, Abel est d’avis qu’elles ont montré qu’il faut compter sur elles.

« On parle tout le temps des Chinoises, mais nous venons de montrer que les deux Canadiennes sont là aussi. Il y a plusieurs années que Pamela et moi, nous sommes dans le portrait. Ça démontre que nous faisons partie des meilleures. »

De sa performance, Abel estime avoir bien géré la situation.

« C’est l’un de mes objectifs en venant ici, d’être concentrée sur le moment présent une fois sur le tremplin et c’est ce que j’ai réussi en préliminaires.

Abel a reçu un beau cadeau, jeudi soir, de la part de France Beaudoin, l’animatrice d’En direct de l’univers qui la parraine. Elle lui a offert une vidéo où plusieurs de ses chansons préférées sont interprétées par des membres de l’équipe de l’émission. Tout ça avec la complicité de Roseline Filion, dont la cousine est l’une des choristes.

« Parmi les chansons, il y avait Mes Aïeux avec Dégénération et Entre l’Ombre et la Lumière, une chanson que j’écoutais beaucoup avec ma grand-mère qui est malheureusement décédée et c’est ça qui m’a fait pleurer. »