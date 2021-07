(Tokyo) La nageuse canadienne Kylie Masse a remporté une deuxième médaille aux Jeux olympiques de Tokyo en raflant l’argent à l’épreuve féminine de 200 mètres dos.

La Presse Canadienne

Masse a terminé l’épreuve en 2 : 05,42, seulement devancée par l’Australienne Kaylee McKeown (2:04,68). Emily Seebohm (2:06,17), aussi originaire de l’Australie, a remporté le bronze.

Taylor Ruck, l’autre Canadienne qui participait à la course, a terminé au sixième rang.

Masse est aussi montée sur la deuxième marche du podium à l’épreuve de 100 mètres dos, mardi.

« Je sais que j’ai de hautes attentes envers moi-même, mais je suis très heureuse de monter une deuxième fois sur le podium aux Jeux olympiques », a-t-elle affirmé après la course.

Masse menait la course après 150 mètres, mais a été rattrapée près du mur par McKeown.

« Je savais que tout allait se jouer dans la dernière portion, a expliqué la nageuse ontarienne. Selon ce que j’ai ressenti, mon rythme de nage a ralenti à la fin.

« Je devrai revoir la course et parler à mes entraîneurs, mais il s’agit de mon meilleur temps et d’un record canadien, donc je dois être satisfaite de cela. »

L’équipe canadienne de natation a remporté cinq médailles depuis le début des Jeux.

Masse aura une chance de compléter un tour du chapeau quand elle prendra part à l’épreuve de relais 4 x 100 mètres quatre nages, dimanche.

Il s’agit de la 13e médaille de l’unifolié aux Jeux olympiques de Tokyo.