(Tokyo) Le Canadien Mohamed Ahmed a pris l’avance avec 600 mètres à négocier mais n’a pu la protéger et il a terminé au sixième rang de la course de 10 000 mètres des Jeux olympiques de Tokyo vendredi.

La Presse Canadienne

L’athlète de 30 ans de St. Catharines, en Ontario, a franchi la ligne d’arrivée en 27 minutes 47,46 secondes.

L’Éthiopien Selemon Barega a remporté la médaille d’or en 27 : 43,22, devant les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo.

Ahmed occupait le deuxième rang avec quatre tours et demi à faire avant de se hisser en tête. Il a imposé la cadence jusqu’à ce que Barega et d’autres rivaux ne le doublent.

Ahmed avait terminé en sixième position au 10 000 mètres lors des Championnats du monde à Doha, en 2019, et huitième lors des Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Ahmed a ouvert la voie pour les coureurs de distance canadiens sur la scène mondiale. Sa médaille de bronze au 5000 mètres à Doha en 2019 a été la première du Canada aux Championnats du monde dans une épreuve de longue distance.

Sur cette distance, il a terminé quatrième aux Jeux de Rio et il détient le record en Amérique du Nord.

Ahmed est né à Mogadiscio, en Somalie, et lui et sa famille sont arrivés – via le Kenya – alors qu’il était âgé de 11 ans. Il a couru pour l’Université du Wisconsin, dans la NCAA, et il s’entraîne maintenant à Portland, au sein du club d’athlétisme Bowerman.