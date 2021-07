Au premier tour, Murray et Salisburry avaient éliminé la paire française Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert, lauréate de Roland-Garros, puis la paire allemande Kevin Krawietz/Tim Pütz.

(Tokyo) Le Britannique Andy Murray, associé à Joe Salisburry, a été éliminé en quarts de finale du tournoi olympique de double par les Croates Marin Cilic et Ivan Dodig au bris d'égalité ultime, mercredi après-midi à Tokyo.

Agence France-Presse

Les Croates ont remporté le premier set 6-4, mais Murray et Saliburry ont empoché le gain de la deuxième manche au bris d'égalité 7-6 (7/2), pour arracher le bris d'égalité ultime, finalement perdu 10 points à 7.

À 34 ans, Andy Murray avait pour ambition un troisième titre aux Jeux, après l’or en simple à Londres-2012 et à Rio-2016. A Tokyo, il s’est retiré du tableau en simple avant le 2e tour pour se concentrer sur le double.

Pour une place en finale, Cilic et Dodig affronteront les Néo-Zélandais Michael Venus et Marcus Daniel, tombeur en quarts des Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.