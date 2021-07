(Tokyo) Le Canadien Shady El-Nahas a remporté son premier combat chez les 100 kg du tournoi de judo des Jeux olympiques de Tokyo, jeudi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le judoka de Mississauga, huitième au monde et huitième tête de série au Nippon Budokan, a défait le représentant des Émirats arabes unis Ivan Remarenco, 55e au classement mondial.

El-Nahas a d’abord inscrit un waza-ari en fauchant son adversaire (un ko-uchi-makkikomi), avant de l’immobiliser au sol pour marquer l’ippon après 2 : 05 d’efforts.

En huitièmes de finale, El-Nahas fera face à l’Azéri Zelym Kotsoiev, qui le suit au classement mondial. Les deux hommes se sont affrontés deux fois, récoltant chacun une victoire.

El-Nahas participe à ses premiers Jeux olympiques. Il a terminé au pied do podium des derniers Mondiaux, en mars à Budapest, et est le double champion en titre des Championnats panaméricains. Il a par ailleurs remporté trois compétitions du circuit mondial de la Fédération internationale de judo (IJF), la plus récente en mars dernier, à Tbilissi, en Géorgie.

Le Canadien n’a pas une portion de tableau facile : il pourrait retrouver en quarts de finale le Géorgien et tête de série no 1 du tournoi olympique Varlam Liparteliani.

Le Portugais Jorge Fonseca, champion du monde 2019 et 2021, est classé deuxième de la compétition. Liparteliani et lui profitent d’un laissez-passer au premier tour.

Aucun des médaillés des Jeux de Rio de Janeiro ne participe au tournoi olympique de Tokyo.