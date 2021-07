Jeux olympiques

Médaille de bronze au 200 m libre

Oleskiak devient la Canadienne la plus décorée aux Jeux olympiques d’été

(Tokyo) Le 200 mètres libre est l’une des plus belles épreuves de la natation. Une rencontre entre le sprint et le demi-fond. Un mariage entre la vitesse pure, l’endurance et le cœur.