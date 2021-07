PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE

ÉQUIPE CANADIENNE

Natation

À partir de 6 h 02 – Plusieurs séances de qualifications ce matin pour les nageuses et nageurs canadiens. Chez les femmes, Kayla Sanchez et Penny Oleksiak disputent le 100 m libre féminin à 6 h 02. Sydney Pickrem et Kelsey Wog sont à l’œuvre ensuite au 200 m brasse à 6 h 34. Puis Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey devraient faire partie du relais 4 x 200 m libre à 7 h 11. Chez les hommes, Markus Thormeyer tentera de se qualifier au 200 m dos à 6 h 19, puis Finlay Knox en fera de même au 200 m quatre nages à 6 h 50. En soirée, de nombreuses finales sont au programme : 800 m libre (H), 200 m brasse (H), 100 m libre (F), 200 m dos (H), 200 m papillon (F), 100 m libre (H), 200 m brasse (F), 200 m quatre nages (H), relais 4 x 200 m libre (F).