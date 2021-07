(Tokyo) La nageuse canadienne Kylie Masse a remporté la médaille d’argent au 100 m dos, mardi matin, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Alexandre Pratt La Presse

La Torontoise, double championne du monde, n’a été devancée que par l’Australienne Kaylee McKeown, qui a inscrit un nouveau record olympique.

Il s’agit d’une deuxième médaille olympique pour Kylie Masse sur cette distance. En 2016, elle était revenue des Jeux de Rio avait une médaille de bronze autour du cou.

Oleksiak qualifiée pour la finale

Quelques minutes plus tôt, sa compatriote et amie Penny Oleksiak s’est qualifiée pour la finale du 200 m libre. L’étoile de la natation canadienne a terminé quatrième dans sa vague, et sixième au total, grâce à un chrono de 1 : 56,39. C’est une seconde plus lent que son record personnel.

La jeune Summer McIntosh, 14 ans, a inscrit le neuvième meilleur temps de la demi-finale, ratant la grande finale par 24 millièmes de seconde.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Summer McIntosh

La finale sera présentée mercredi matin à Tokyo.