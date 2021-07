Les Canadiennes, classées au quatrième rang mondial et qui espèrent monter sur le podium à Tokyo, ont connu des ennuis à l’attaque.

(Saitama) L’équipe canadienne de basketball féminin a commencé son parcours aux Jeux olympiques de Tokyo en encaissant un revers de 72-68 contre la Serbie, lundi.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Nirra Fields a mené le Canada avec 19 points, mais les Canadiennes n’ont pas trouvé le panier avec suffisamment de constance.

Sonja Vasic a été la plus productive pour la Serbie avec 16 points. Les Serbes ont été 8-en-17 au-delà de la ligne des trois points.

Les Canadiennes, classées au quatrième rang mondial et qui espèrent monter sur le podium à Tokyo, ont connu des ennuis à l’attaque. Elles ont accusé un retard de 11 points à un certain moment et même si elles ont pris les devants brièvement au troisième quart, les deux équipes se retrouvaient dans une égalité de 45-45 avant le dernier quart.

Le pointage était toujours égal avec 4 : 25 à faire, grâce à un tir en foulée de Kia Nurse, mais trois paniers de trois points consécutifs des Serbes ont permis aux championnes européennes en 2021 de prendre les commandes par sept points.

Lors d’une fin de rencontre serrée, Shaina Pellington a réduit l’écart à un seul point grâce à un lancer franc. Toutefois, Ana Dabovic a porté le coup de grâce avec deux secondes à faire.

Les Canadiennes affronteront les Sud-Coréennes, classées au 19e rang mondial, jeudi. L’Espagne a défait la Corée du Sud 73-69 plus tôt lundi.

L’équipe canadienne régulière disputait un premier match ensemble depuis sa qualification olympique en février 2020. La pandémie a forcé les joueuses à s’éparpiller au cours des 18 derniers mois et à se voir seulement lors de réunions en ligne.

La plupart des joueuses se sont réunies à Tampa, en Floride, en mai pour un camp dans les installations temporaires des Raptors de Toronto. Cependant, le trio de joueuses canadiennes évoluant dans la WNBA – Nurse, Natalie Achonwa et Bridget Carleton – a rejoint le reste de l’équipe il y a moins de deux semaines.

Les Canadiennes ont réussi seulement 28 % de leur tir dans le feu de l’action en première demie.