Le Canada défait l’Australie 7-1 et signe sa deuxième victoire

(Yokohama) Jenna Caira a amorcé son élan pour lancer l’un de ses changements de vitesse dévastateurs.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

La releveuse canadienne l’a fait une fois de plus. Puis une autre. Elle en a lancé cinq en tout et chacun d’entre eux avait été transformé en balle fausse.

Avec un compte de 0-2 contre l’Australienne Taylah Tsitsikronis, Caira ne pouvait pas retirer son adversaire.

La Torontoise de 32 ans a ensuite décidé d’y aller avec quelque chose d’un peu plus rapide lors de son sixième lancer pour obtenir un retrait sur des prises, avant de mettre fin à la menace.

« J’ai confiance en [la receveuse] Kaleigh Rafter avec tout mon cœur et tout mon être, a déclaré Caira. Je devais croire que c’était le lancer qui allait la retirer. Et ensuite, boom. »

Caira a été extraordinaire pendant quatre manches et deux tiers de relève, Jennifer Salling et Erika Polidori ont produit deux points chacune et le Canada a vaincu l’Australie 7-1 en softball aux Jeux de Tokyo, samedi.

Après avoir vu la Canadienne Sara Groenewegen se sortir d’impasse en première manche, alors que les buts étaient tous occupés, et qu’elle s’en est tirée avec seulement un point alloué, le Canada s’est mis en marche en fin de troisième manche.

L’entraîneur-chef du Canada, Mark Smith, a pris la décision de sortir Groenewegen du match en deuxième manche même si elle était en avance sur Tsitsikronis avec un compte de 0-2.

« Elle venait presque de frapper un circuit », a dit Smith en faisant référence à une longue fausse balle de Tsitsikronis.

Caira a retiré trois adversaires sur des prises et n’a concédé que deux coups sûrs pour le Canada, qui montre un dossier de 2-1 lors de ce tournoi à six équipes.

« Je suis si fier d’elle, a mentionné Salling. Elle a fait du bon travail pour les déstabiliser. Le plus important, c’est qu’elle soit arrivée avec de la confiance. Tu pouvais ressentir son énergie et sa confiance. C’était très contagieux. »

Les Canadiennes ont pris les devants 4-1 en fin de deuxième manche grâce à un mauvais lancer et Polidori a cogné un double pour produire deux points. Emma Entzminger a ajouté un simple d’un point en quatrième.

« Au fil des ans, l’Australie a toujours bien rivalisé avec nous, a observé Smith. Nous sommes sorties de quelques-uns de ces matchs avec un résultat négatif. »

Classées troisièmes au monde avant le début des Jeux, les Canadiennes (2-1) ont rebondi après leur défaite de 1-0 contre les États-Unis, jeudi.

L’Australie (1-2), classée huitième, avait privé le Canada d’une médaille de bronze aux derniers Jeux d’été où le softball était présenté, soit en 2008.

Quatre joueuses ayant pris part à ce match de la médaille de bronze, soit Salling, Rafter, Danielle Lawrie et Lauren Regula, font encore partie de l’équipe canadienne.

« J’ai un immense respect pour l’Australie, a insisté Salling, qui est originaire de Port Coquitlam en Colombie-Britannique. Elles sont coriaces et elles compétitionnent jusqu’à la toute fin. C’est une très belle victoire pour nous. »

Les États-Unis (3-0) ont battu le Mexique (0-3) par la marque de 2-0, plus tard samedi, alors que le Japon (2-0) se mesurait à l’Italie (0-2) en soirée.

L’attention du Canada se tournera maintenant vers le pays-hôte pour le quatrième de ses cinq matchs préliminaires, dimanche.

Et si la formation canadienne espère se battre pour la médaille d’or au Japon, la hargne et la détermination affichées contre l’Australie — et tout particulièrement de son indomptable releveuse — seront d’une importance cruciale.

« Très, très disciplinées », a résumé Smith au sujet des médaillées d’or des Jeux de 2008.

« Nous allons devoir nous présenter avec une très bonne stratégie. Nous avons hâte. »