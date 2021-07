Jeux olympiques

Carte postale de Tokyo

Umami, mon ami

(Tokyo) Dans le bol de thon du centre de presse, par-dessus le riz, quelque chose m’observait. Pas plus parano qu’un autre, enfin peut-être un peu, je me suis tout de même mis à examiner mon plat de plus près. Oh ! Un petit œil luisait au bout de ce que j’avais pris pour de succulentes nouilles miniatures grisâtres.