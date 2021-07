Jeux olympiques

Plongeon

La fontaine de Jouvence pour Meaghan Benfeito et Jennifer Abel

(Tokyo) Les plongeuses Meaghan Benfeito et Jennifer Abel ont beau en être à leur quatrième aventure olympique, elles vibrent toujours autant à l’idée de plonger dans une piscine arborant les anneaux olympiques. Et la présence de leurs jeunes coéquipiers Caeli McKay, Mélissa Citrini-Beaulieu et Nathan Zsombor-Murray y fait pour beaucoup.