Jeux olympiques

Carl-Olivier Bone

Une partie d’échecs sur les eaux de Tokyo

En 2008, le Québécois Carl-Olivier Bone a pris part à ses premiers Jeux olympiques en voile. Treize ans plus tard, à l’âge de 40 ans et après avoir traversé une longue dépression, il est de retour sur son voilier et naviguera sur les eaux de Tokyo.