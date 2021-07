(Tokyo) Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera rapidement mis à l’épreuve dans le tournoi de tennis des Jeux de Tokyo, alors qu’il devra se mesurer au Britannique et double champion olympique en titre, Andy Murray.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le jeune tennisman, qui aura 21 ans le 8 août, est la neuvième tête de série de la compétition, tandis que Murray, 104e raquette mondiale, n’est pas classé.

Auger-Aliassime n’a affronté qu’une seule fois Murray en carrière, au deuxième tour des Internationaux des États-Unis l’an dernier. Il avait signé une victoire en trois manches.

Le Montréalais se retrouve dans la portion inférieure du tableau. Au deuxième tour, il pourrait affronter le vainqueur du duel entre l’Allemand classé 57e Dominik Koepfer et l’Argentin Facundo Bagnis. L’Espagnol Pablo Careno Bustas (6e) est aussi dans sa portion de tableau. Il le retrouverait au troisième tour.

L’Italien Fabio Fognini (15e) et l’athlète du Comité olympique russe Daniil Medvedev, classé deuxième, pourraient aussi s’affronter au troisième tour. Le vainqueur pourrait ensuite se retrouver en quarts face à Auger-Aliassime.

Le favori de la compétition, le Serbe Novak Djokovic, se retrouve à l’autre extrémité du tableau. Son premier match l’opposera à la 139e raquette mondiale, le Bolivien Hugo Dellien.

Chez les dames, la Lavalloise de 18 ans Leylah Annie Fernandez, 72e au monde, fera face à l’Ukrainienne classée 46e Dayana Yastremska. Les deux femmes ne se sont jamais affrontées sur le circuit de la WTA.

Une victoire de Fernandez pourrait mettre la table à un affrontement contre la huitième tête de série, la Tchèque Barbora Krejcikova, au tour suivant.

La favorite, l’Australienne Ashleigh Barty, lancera son tournoi contre l’Espagnole classée 48e Sara Sorribes Tormo.

La championne en titre, la Portoricaine Monica Puig, ne participe pas aux Jeux de Tokyo.

En double, les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Sharon Fichman, têtes de série no 7, feront face aux Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani.

Les Canadiens n’ont pas de représentant en double masculin.