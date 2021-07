Pour la durée des Jeux olympiques de Tokyo, vous trouverez dans chacun de nos numéros les textes et chroniques de nos envoyés spéciaux, les photos de Bernard Brault, ainsi qu’une présentation des résultats et des athlètes à suivre. Avec quelques surprises ici et là.

Sans transition aucune après la fin de saison du Canadien de Montréal, nous voici déjà rendus aux Jeux olympiques de Tokyo.

Jean-François Tremblay La Presse

Nos yeux et nos oreilles sur place seront Yves Boisvert, Simon Drouin, Alexandre Pratt et le photographe Bernard Brault. Ils seront dans l’avion lundi avant de s’isoler durant trois jours dans leur hôtel de Tokyo, conformément aux règles sanitaires en vigueur pour les voyageurs.

Ensuite, ils s’assureront de vous faire vivre de l’intérieur ces Jeux qui s’annoncent à la fois spectaculaires pour nos athlètes canadiens, et particuliers en raison de tout le contexte qui les entoure. Ce sera peut-être la seule fois de l’histoire (nous l’espérons de tout cœur !) que la plus grande célébration mondiale du sport sera entourée d’un tel voile « pandémique ».

La section des Sports de La Presse se fera belle pour l’occasion. Vous trouverez dans chacun de nos numéros les textes et chroniques de nos envoyés spéciaux, les photos de Bernard Brault, ainsi qu’une présentation des résultats et des athlètes à suivre. Avec quelques surprises ici et là que vous découvrirez en temps et lieu.

Surtout, les dernières semaines avec la finale de la Coupe Stanley nous ont donné l’occasion d’échanger avec vous d’une toute nouvelle manière. Nous l’avons fait avec notre rubrique Planète Canadien, avec nos capsules Mauvaise conduite, avec nos clavardages les soirs des matchs, avec les cartes postales sur la route qui vous faisaient aussi vivre la finale d’un autre angle.

Nous avons donc décidé de ramener ces manières d’échanger avec vous pour la durée des Jeux olympiques de Tokyo. Nous alimenterons matin et soir un clavardage pour vivre en temps réel les compétitions olympiques. Nos envoyés spéciaux vous fourniront aussi des cartes postales en direct de Tokyo. Également, nous créerons pour l’occasion la chronique Regard extérieur.

Vous avez une question pour nos envoyés spéciaux ? Une suggestion ? Un commentaire ? Envoyez-les-nous. On s’assurera de vous répondre le plus souvent possible. Pour vous permettre de vivre vous aussi les Jeux olympiques, comme si vous y étiez, sans jamais quitter le Québec.