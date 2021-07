(Toronto) Le Comité olympique canadien a annoncé qu’une délégation de 371 athlètes et 131 entraîneurs participera aux Jeux olympiques de Tokyo, plus tard ce mois-ci.

La Presse Canadienne

Ce groupe d’athlètes sera le plus imposant à participer aux Jeux olympiques pour le Canada depuis ceux de Los Angeles, en 1984.

« C’est un moment très spécial pour ces 371 athlètes qui ont surmonté certaines des circonstances les plus difficiles des 16 derniers mois pour être nommés au sein de la délégation canadienne pour les Jeux de Tokyo », a déclaré le chef du Sport du COC, Eric Myles, par voie de communiqué.

Du groupe, il y a 225 femmes et 146 hommes — et 58 d’entre eux sont originaires du Québec. L’Ontario (171) et la Colombie-Britannique (95) sont les seules provinces ou territoires canadiens à en compter plus au sein de la délégation olympique.

La plus jeune représentante de l’unifolié sera la nageuse Summer McIntosh, âgée de seulement 14 ans, tandis que le plus âgé sera le cavalier Mario Deslauriers, 56 ans.

Les Jeux olympiques de Tokyo démarreront officiellement le vendredi 23 juillet et se poursuivront jusqu’au dimanche 8 août.

La compétition comprendra 339 épreuves réparties dans 33 sports et 50 disciplines. Ce sera la deuxième présentation des Jeux olympiques de l’histoire à Tokyo, après ceux de 1964.

L’équipe canadienne pour les Jeux de Tokyo en faits et en chiffres

Nombre total d’athlètes : 371

Athlètes qui s’identifient comme femmes ou qui participent à des épreuves féminines : 225

La plus jeune : Summer McIntosh, 14 ans (18 août 2006), Natation ;

La plus âgée : Nikola Girke, 43 ans (30 décembre 1977), Voile ;

Athlètes qui s’identifient comme hommes ou qui participent à des épreuves masculines : 146

Le plus jeune : Cédric Fofana, 17 ans (15 septembre 2003), Plongeon ;

Le plus âgé : Mario Deslauriers, 56 ans (2 février 1965), Sports équestres

Sports collectifs – Huit (8) équipes ; le plus grand nombre dans des Jeux présentés hors du Canada et sans boycottage

Athlètes d’une même fratrie

Gabriela DeBues-Stafford (athlétisme) et Lucia Stafford (athlétisme) Halle Pratt (natation artistique) et Cole Pratt (natation) Claire Wright (water-polo) et Emma Wright (water-polo)

Enfants d’Olympiens

Axelle Crevier, water-polo (fille de Marie-Claude Deslières, Water-polo) Tali Darsigny, haltérophilie (fille d’Yvan, haltérophilie) Nicholas Hoag, volleyball (fils de Glenn, volleyball) Lynda Kiejko, tir (fille de Bill Hare, tir) Kai Langerfeld, aviron (fils de York, aviron) Summer McIntosh, natation (fille de Jill Horstead, natation) Mariah Millen, voile (fille de John, voile) Jordan Steen, lutte (fils de Dave, athlétisme et d’Andrea Page, athlétisme) Ali ten Hove, voile (fille de Martin, voile) Avalon Wasteneys, aviron (fille de Heather Clarke, aviron) Jillian Weir, athlétisme (fille de Robert [GBR], athlétisme)

Répartition par province et territoire (selon la ville d’attache)

Alberta : 28

Colombie-Britannique : 95

Manitoba : 5

Nouveau-Brunswick : 1

Terre-Neuve-et-Labrador : 0

Territoires du Nord-Ouest : 0

Nouvelle-Écosse : 8

Nunavut : 0

Ontario : 171

Île-du-Prince-Édouard : 0

Québec : 58

Saskatchewan : 3

Yukon : 0

Athlète ayant une ville d’attache hors du Canada : 2

Athlètes qui ont précédemment participé aux Jeux

Par type de Jeux

Jeux olympiques : 144

Jeux olympiques de la jeunesse : 16

Jeux olympiques d’hiver : 2

Par Jeux olympiques

Los Angeles 1984 : 1

Séoul 1988 : 1

Athènes 2004 : 4

Beijing 2008 : 17

Londres 2012 : 33

Rio 2016 : 134

Par Jeux olympiques de la jeunesse

Singapour 2010 : 3

Nanjing 2014 : 8

Buenos Aires 2018 : 5

Par Jeux olympiques d’hiver

Vancouver 2010 : 1

Sotchi 2014 : 2

PyeongChang 2018 : 1

Membres des équipes olympiques d’été et d’hiver

Georgia Simmerling (Vancouver 2010 – ski alpin ; Sotchi 2014 – ski cross ; Rio 2016 et Tokyo 2020 – cyclisme sur piste)

Vincent De Haître (Sotchi 2014 et PyeongChang 2018 – patinage de vitesse longue piste ; Tokyo 2020 – cyclisme sur piste)

Recrues olympiques : 226

Médaillés olympiques : 40

Plus grand nombre de participations aux Jeux olympiques : 5 (Nikola Girke, voile, participera à ses cinquièmes Jeux olympiques)