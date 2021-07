(Victoria) Le Canadien Dwight Powell s’est dit complètement remis d’une déchirure au tendon d’Achille qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant une bonne partie de la saison de la NBA et il a rattrapé le temps perdu en offrant une bonne performance au tournoi de qualification olympique.

La Presse Canadienne

L’ailier des Mavericks de Dallas a parlé aux médias, vendredi, à l’aube d’un duel de demi-finale entre le Canada et la République tchèque, et il a indiqué qu’il se sentait très bien physiquement et qu’il savourait l’opportunité de représenter son pays.

Powell, qui a reçu des éloges pour ses rebonds aux deux extrémités du terrain, a mentionné que cette facette du jeu a été l’un des principaux objectifs du Canada depuis le premier jour du camp d’entraînement.

L’entraîneur-chef du Canada, Nick Nurse, qui dirige également les Raptors de Toronto dans la NBA, a affirmé que l’équipe canadienne est revenue de loin en une courte période et les joueurs ont maintenant leur attention sur la victoire, samedi.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef du Canada, Nick Nurse

Le Canada doit gagner son match contre la République tchèque et ensuite celui de dimanche pour participer aux Jeux olympiques pour une première fois en 21 ans.

Les Canadiens ont déjà battu la Grèce 97-91 et la Chine 109-79 pendant leur parcours jusqu’en demi-finale.

Huit joueurs de la NBA, dont le Québécois Luguentz Dort, font partie de cette formation masculine canadienne, qui est considérée comme la plus talentueuse de l’histoire du pays en basketball.

Le Canada, classé 21e au monde, se retrouvait dans le Groupe A de ce tournoi à six équipes qui s’est amorcé mardi. Le Groupe B était composé de l’Uruguay, la Turquie et la République tchèque.

Trois autres tournois semblables se déroulent en ce moment en Croatie, en Lituanie et en Serbie, pour déterminer les derniers pays qui obtiendront leur laissez-passer pour les Jeux de Tokyo.

L’équipe canadienne féminine, classée quatrième au monde, s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en février.