Jeux olympiques

Athlétisme

Charles Philibert-Thiboutot aura une ultime chance de se qualifier pour Tokyo

Charles Philibert-Thiboutot a remporté le 1500 m, mais n’a pu réussir la norme de qualification olympique, dimanche matin, lors de la troisième et dernière journée des essais nationaux olympiques et paralympiques d’athlétisme. Ce qui veut dire que le natif de Québec n’a plus qu’une seule chance de se qualifier pour les Jeux olympiques.