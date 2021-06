(Los Angeles) Les sélections olympiques américaines en gymnastique, à Saint-Louis (Missouri), se sont conclues dimanche par la victoire facile et la qualification sans surprise de la championne Simone Biles aux JO de Tokyo.

Agence France-Presse

Bien qu’elle soit tombée de la poutre dimanche et qu’elle ait été globalement loin de son – excellent – niveau habituel, Biles, 24 ans, n’a jamais vraiment été en doute, elle qui a remporté quatre médailles d’or et une de bronze à Rio de Janeiro en 2016.

Son score de 118 098 points lui a valu une des deux qualifications automatiques pour Tokyo, où elle sera une des têtes d’affiche du sport américain.

Elle devance de 2,66 points Suni Lee, qui a terminé avec 115 832 points et fera ses débuts olympiques à 18 ans.

Les autres qualifiées sont Jordan Chiles et Grace McCallum dans l’équipe olympique, ainsi que Jade Carey et MyKayla Skinner en tant qu’individuelles, qui participent toutes à leurs premiers Jeux.

« Retrouver l’amour du sport »

Biles, l’une des centaines de gymnastes victimes d’abus sexuels par l’ancien médecin de l’équipe olympique Larry Nassar dans un scandale qui a secoué la gymnastique américaine, a déclaré qu’il lui avait fallu du temps pour redécouvrir son amour du sport.

« Tout ce que j’ai traversé avec la fédération et retrouver l’amour du sport et être simplement Simone, cela a été un long chemin jusqu’à maintenant », a-t-elle déclaré.

« Le chemin a été surréaliste, cinq ans plus tard et nous recommençons », a-t-elle déclaré à la chaîne NBC. « Je suis vieille, j’ai l’impression d’avoir beaucoup de sagesse […], donc je veux juste que tout le monde reste cool, calme et posé. »

Biles, 24 ans, sera la gymnaste féminine américaine la plus âgée depuis Annia Hatch, 26 ans, et Mohini Bhardwaj, 25 ans, aux JO de 2004.