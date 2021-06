(Kingston) La sprinteuse Shelly-Ann Fraser-Pryce a réalisé son meilleur chrono personnel sur 200 m, en 21 secondes 79/100e (vent : +0,8 m/s), pour signer un doublé sur 100 et 200 m lors des sélections olympiques jamaïcaines, dimanche.

Agence France-Presse

Au centre de l’attention depuis la retraite de la légende Usain Bolt, la double championne olympique du 100 m a montré qu’elle était prête à tenir son rang sur les deux distances du sprint à Tokyo avec une performance impressionnante au National Stadium de Kingston.

À 34 ans, Fraser-Pryce a réalisé la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 m, mais n’était jamais descendue en dessous des 22 secondes sur 200 m avant sa course de dimanche.

Son temps est le deuxième meilleur 200 m de la saison après celui de la vedette américaine Gabby Thomas, qui a réalisé un temps de 21 sec 61/100e (vent : +1,3 m/s) lors des sélections olympiques à Eugene (Oregon), samedi.

Shericka Jackson est également passée sous les 22 secondes avec un temps de 21 sec 82/100e, devançant la championne olympique en titre du 200 m Elaine Thompson-Herah, troisième.

Déception en revanche pour Omar McLeod, star du 110 m haies, qui ne pourra pas aller défendre son titre à Tokyo.

Le meilleur performeur mondial de la saison a été en difficulté dès le début de sa finale, heurtant une haie trop tôt et ne retrouvant jamais son équilibre avant de terminer à la huitième place avec un temps anecdotique de 16 secondes 22/100e.

Danielle Williams, championne du monde 2015 du 100 m haies et médaillée de bronze en 2019, a également échoué dans la course aux JO, terminant à la quatrième place en 12 secondes 79/100e (vent : +0,1 m/s). La course a été remportée par Megan Tapper, en 12 sec 68/100e.

Yanique Thompson, médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2018, est arrivée deuxième en 12 sec 73/100e et Britany Anderson, la Jamaïcaine la plus rapide cette année, troisième en 12 sec 75/100e.