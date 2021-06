(Toronto) « Oh mon dieu, c’est un gros stress d’enlevé », lance d’entrée de jeu Mary-Sophie Harvey lorsque jointe au téléphone à la suite du dévoilement de l’équipe nationale de natation pour les Jeux olympiques. Elle et sa collègue Katerine Savard s’envoleront pour la capitale japonaise, le 16 juillet.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Natation Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé jeudi matin la composition de l’équipe pour les Jeux olympiques, qui approchent à grands pas. Au total, 26 nageurs, soit 16 femmes et 10 hommes, représenteront le pays. Du groupe, deux Québécoises : Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey.

En janvier, Natation Canada avait nommé six nageurs pour les épreuves de piscine. La plupart des autres athlètes, dont les deux Québécoises, se sont qualifiés sur la base de leurs performances aux Essais olympiques, qui avaient lieu du 19 au 23 juin au Centre sportif panaméricain de Toronto. Savard, c'était clair qu'elle intégrerait l'équipe à la suite de ses performances aux essais, mais le doute subsistait pour Harvey.

Ce sera une première participation aux Jeux olympiques pour Mary-Sophie Harvey, qui sera de l’épreuve relais 4 x 200 m. Elle l’a appris mercredi soir, alors qu’elle allait souper au restaurant après la compétition.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

J’étais dans le stationnement. J’ai reçu l’appel : le stress a vraiment monté, puis ç’a été une grosse vague de soulagement. Mary-Sophie Harvey

« J’avais fait mon travail dans la finale au 200 libre, dit la jeune femme de 21 ans. Ensuite, c’était de savoir s’ils allaient me prendre ou non. Ç’a été un stress tout au long de la compétition de ne pas savoir. Mais finalement, ç’a s'est bien terminé. »

La Trifluvienne espérait aussi se qualifier pour une épreuve individuelle, sans succès. Elle est passée tout près, réussissant à se classer parmi le top 5 dans quatre épreuves.

« Il y a une petite déception qui s’est créée au fil des nages chaque fois que je voyais le résultat, relate-t-elle. Mais c’est quand même une grosse amélioration depuis les dernières années, où j’ai eu de la misère un peu. De revenir aux temps que je faisais il y a trois, quatre ans et de pouvoir retourner sur l’équipe, j’étais très satisfaite et je pense que ça va aller en progressant. »

Entre amies

Mary-Sophie Harvey nagera donc au sein de la même équipe que sa collègue et amie Katerine Savard, qui s’est aussi qualifiée pour le relais.

« Oh mon dieu ! On est tellement contentes ! s’exclame-t-elle. Veux, veux pas, dans la dernière année et demie, on n’a pas pu compétitionner contre personne. On pouvait seulement se comparer l’une à l’autre, si on veut. On se poussait l’une et l’autre, mais des fois on n’est pas trop sûres de savoir on se place où par rapport aux autres. »

Il s’agira d’une troisième participation consécutive aux Jeux olympiques pour Savard, qui avait d’ailleurs été médaillée de bronze au relais 4 x 200 mètres style libre à ceux de Rio en 2016. L’athlète de Pont-Rouge s’est aussi qualifiée pour le 100 mètres papillon olympique lors de la première journée des essais. « Je ne comprends rien », avait-elle réagi à La Presse, encore sous le choc.

« Le 100 papillon, c’est une course qui m’a tellement fait de la peine pendant longtemps. Il était temps que je me réconcilie avec elle ! » avait ajouté Savard.

Cette même journée, Harvey était arrivée quatrième dans une épreuve individuelle.

« J’étais tellement contente pour elle, raconte Harvey. Ç’a été assez émotif quand on s’est vues après. On s’est donné un gros câlin. Elle m’a dit : “c’est à ton tour. Je l’ai fait et je ne veux pas y aller sans toi”. »

« Je veux aller aux Jeux olympiques »

Mary-Sophie Harvey se souvient d’un article paru dans le journal local de Trois-Rivières, Le Nouvelliste, alors qu’elle avait 8 ans.

« Le titre de l’article, c’était : “Je veux aller aux Jeux olympiques”. Le fait d’aujourd’hui pouvoir dire que c’est fait, que ça s’est réalisé 12 ans plus tard, c’est fou ! Je ne le réalise pas nécessairement », ajoute-t-elle.

L’athlète, qui se dit impatiente et excitée en vue de l’évènement, ne prendra part qu’à une seule épreuve aux Jeux, ce qui est plutôt inhabituel pour une nageuse.

« J’ai l’habitude de faire un paquet d’épreuves dans toutes les nages, donc de pouvoir juste me concentrer sur une je pense que ça peut jouer à mon avantage, croit-elle toutefois. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. »

En 2016, l’équipe canadienne était rentrée de Rio avec six médailles en natation, soit sa meilleure récolte depuis les Jeux de Los Angeles en 1984. La Torontoise Penny Oleksiak y était d’ailleurs devenue la première Canadienne à remporter quatre médailles au cours de mêmes Jeux d’été et la plus jeune championne olympique du pays, décrochant l’or au 100 m libre à 16 ans.

L’équipe nationale se réunira à Vancouver le 3 juillet pour s’entraîner au Centre aquatique de l’Université de la Colombie-Britannique, domicile du Centre de haute performance de Vancouver. Elle se rendra ensuite à Tokyo le 16 juillet. La compétition olympique de natation se déroulera sur 9 jours, du 24 juillet au 1er août.