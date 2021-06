(Tokyo) L’empereur du Japon, Naruhito, s’est dit « extrêmement préoccupé » par l’idée que la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo pourrait accélérer la propagation du coronavirus, a déclaré le directeur du palais impérial jeudi à un mois seulement de la cérémonie d’ouverture.

Mari Yamaguchi Associated Press

Les JO accueilleront des milliers d’athlètes, dirigeants, hommes d’affaires et journalistes étrangers au Japon en pleine pandémie de coronavirus, malgré les nombreux avertissements des experts au sujet d’une éventuelle hausse du nombre de cas et les requêtes répétées de la population pour repousser de nouveau ou carrément annuler l’évènement.

Yasuhiko Nishimura, le grand intendant de l’Agence du palais impérial, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’empereur a exprimé ses préoccupations.

« Sa Majesté l’empereur est extrêmement préoccupé de la situation sanitaire actuelle en lien avec la pandémie de coronavirus, a dit Nishimura. Au moment où plusieurs voix s’élèvent (contre la tenue des JO) dans la population, je crois qu’il (l’empereur) est préoccupé par l’idée que les Jeux olympiques et paralympiques… pourraient faciliter la propagation du virus. »

Les JO de Tokyo doivent commencer le 23 juillet, et les Jeux paralympiques suivront un mois plus tard.

Nishimura a aussi demandé aux organisateurs « d’adopter toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le virus afin d’empêcher sa propagation pendant les Jeux olympiques et paralympiques, lesquels auront comme invité d’honneur l’empereur. »

L’empereur du Japon a un pouvoir symbolique, et non politique. Cependant, tout comme son père, Naruhito est très respecté par la population et son opinion est très importante pour les Japonais.

Le Secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a tenu à minimiser les préoccupations de l’empereur, en déclarant qu’il avait simplement exprimé « ses opinions personnelles ».

Naruhito, qui est âgé de 61 ans, avait déjà exprimé ses préoccupations au sujet de la pandémie lors d’un discours lors d’une cérémonie académique lundi : « Afin de relever ce défi, il est important que nous tous, au Japon et à l’étranger, unissions nos cœurs et coopérions tous ensemble ».

Avant le report de l’évènement sportif en 2020, Naruhito devait officiellement déclarer les JO ouverts lors de la cérémonie d’ouverture, mais de nombreux détails, notamment au sujet de sa présence, ne sont toujours pas connus, ont précisé les représentants du palais impérial.