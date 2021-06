(Toronto) Penny Oleksiak a admis que la pression après sa performance de quatre médailles aux Jeux de Rio, en 2016, avait été intense et qu’elle avait nui à son plaisir d’être dans la piscine.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La pause causée par la pandémie de COVID-19 a permis à la Torontoise de retrouver sa concentration. Maintenant âgée de 21 ans, Oleksiak aime à nouveau s’entraîner et a redécouvert son avantage compétitif.

Mardi soir, Oleksiak a été l’ombre d’elle-même aux essais olympiques canadiens de natation. Elle a remporté une finale relevée au 100 mètres style libre, affichant un chrono de 52,89 secondes.

« Ça me donne un énorme regain de confiance que je recherchais depuis un petit bout de temps », a déclaré Oleksiak.

La Torontoise Kayla Sanchez a terminé deuxième grâce à un temps de 53,77 secondes alors que Margaret Mac Neil, de London en Ontario, a monté sur la troisième marche du podium après avoir nagé la distance en 54,02 secondes.

Sanchez et Mac Neil ont toutes deux réussi un temps sous le standard de qualification établi par la FINA. Le Canada ne peut toutefois qu’envoyer deux nageurs par épreuve et par genre aux Jeux de Tokyo.

En raison de la pandémie, Oleksiak et cinq autres nageurs ont été sélectionnés par Natation Canada, en janvier, pour participer à des épreuves dans lesquelles ils excellent.

Oleksiak a été sélectionné au 200 mètres style libre, une épreuve au cours de laquelle elle a dû se contenter d’une deuxième place derrière la nageuse de 14 ans Summer McIntosh, le week-end dernier. Elle cherchait donc un meilleur résultat au 100 mètres.

Oleksiak a commencé en force et elle est restée dans le peloton, qui comptait également la Québécoise Katerine Savard et la Britanno-Colombienne Taylor Ruck.

Oleksiak, qui a remporté la médaille d’or olympique au 100 mètres, en 2016, a offert le quatrième meilleur chrono de cette discipline cette année.

« Je crois qu’après Rio, j’étais sur un nuage. C’était amusant de nager et de rencontrer la communauté de natation, a-t-elle mentionné. Par la suite, il y avait beaucoup de pression associée à mon nom. Ce n’était pas très plaisant pour moi et aucun temps n’était assez bon à mes yeux. Je voulais toujours atteindre les 52 secondes et ce n’était pas le cas. Maintenant, je suis excitée de nager à nouveau. »

La Manitobaine Kelsey Wog a profité de la journée de mardi pour continuer sa séquence de chronos sous le standard olympique. Après avoir gagné l’épreuve du 100 mètres papillon, dimanche, et terminé deuxième au 200 mètres quatre nages, lundi, elle a signé une victoire au 200 mètres papillon, terminant l’épreuve en 2 : 23,40.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANDIENNE Kelsey Wog

« Je suis heureuse de la façon dont la course s’est déroulée, a dit Wog. J’espérais vraiment être un peu plus rapide et je crois que je peux l’être. Après une troisième journée de compétition, je ne peux pas me plaindre. »

L’Ontarien Joshua Liendo s’est emparé du premier rang au 100 mètres style libre en 48,13 secondes. Il fut le seul nageur à terminer l’épreuve sous le standard de qualification.

Les essais olympiques de 2020 ont été annulés à la suite du report à 2021 des Jeux de Tokyo, en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août.