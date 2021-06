(Setúbal) Le nageur canadien Hau-Li Fan s’est qualifié pour une nomination à l’équipe olympique en vertu d’une 17e place à l’épreuve de qualification de marathon de la Fédération internationale de natation, dimanche.

La Presse Canadienne

Fan a obtenu sa nomination en terminant meilleur nageur des Amériques en dehors du top-10 au classement continental.

L’athlète de 23 ans né à Burnaby en Colombie-Britannique participera à ses premiers Jeux olympiques, le mois prochain à Tokyo.

« C’est un sentiment incroyable, a mentionné Fan. C’était inattendu, mais je vais le prendre.

« La course en elle-même a été assez difficile, il y avait beaucoup de monde tout au long de la course, même à l’arrivée. C’était aussi ma première course en combinaison, donc j’ai éprouvé quelques difficultés, mais je sens que ma prochaine course aux Jeux olympiques sera bien meilleure et je serai beaucoup mieux préparé. »

L’autre canadien ayant participé à l’épreuve de 10 km, Eric Hedlin, a été contraint à l’abandon au troisième tour. Il a eu besoin d’assistance médicale, mais son entraîneur a confirmé après l’épreuve que son protégé avait pu quitter le centre de soins.

Hedlin, âgé de 28 ans, visait aussi une première qualification olympique.

Le Britannique Hector Thomas Cheal Pardoe a remporté l’épreuve.

Samedi, la Canadienne Kate Sanderson avait obtenu son billet pour Tokyo grâce à une troisième place au volet féminin.

La Québécoise Stephanie Horner n’avait pu faire mieux qu’une 21e place, ce qui n’a pas été suffisant pour lui permettre de se qualifier.