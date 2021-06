Cinquième samedi à l’épreuve du 3 000 m steeple du Meeting d’athlétisme de l’Est lyonnais et n’ayant pas réussi un chrono sous les standards olympiques, Jean-Simon Desgagnés rentrera à Québec en ayant raté sa dernière chance de qualification pour les Jeux de Tokyo.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

« C’était ma dernière chance de qualification puisqu’il ne reste plus vraiment de course et que je devrai faire une quarantaine de 14 jours à mon arrivée au Canada. Ainsi, je ne pourrai pas participer aux championnats canadiens qui ont lieu dimanche et qui auraient pu me donner une autre occasion de réaliser les minimas olympiques », a commenté Desgagnés en entrevue téléphonique avec Le Soleil quelques minutes après sa course.