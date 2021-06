Les athlètes olympiques canadiens n’auront plus à se soumettre à une quarantaine de 14 jours à leur retour de voyage, a annoncé le ministre de l’Immigration Marco Mendicino, vendredi en fin d’après-midi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le gouvernement fédéral a approuvé un nouveau concept de « bulle d’entraînement en quarantaine modifiée » pour les athlètes et le personnel olympiques canadiens.

Ledit concept avait été soumis par les Comités olympique et paralympique canadiens ainsi que le programme À nous le podium. Il a été approuvé par les responsables de la santé publique de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ainsi que les autorités locales de santé publique, précise le gouvernement.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino

« Le plan contient des mesures importantes pour assurer la sécurité des athlètes, du personnel d’encadrement et du public, explique Marco Mendicino. Cela commence par des tests de dépistage à l’arrivée de tous les athlètes et du personnel, et un séjour dans un logement autorisé par le gouvernement en attendant les résultats. Après réception de résultats négatifs, les athlètes et le personnel sont confinés dans une bulle de quarantaine modifiée, où ils sont limités à leur logement et à leurs installations d’entraînement. »

Les athlètes n’auront pas le droit de quitter ces endroits et n’auront aucune interaction avec le grand public.

Chaque bulle d’entraînement disposera d’un agent de conformité, qui sera chargé de contrôler et de faire respecter la conformité de la bulle d’entraînement, précise le ministre. Quatre bulles d’entraînement en quarantaine seront établies à travers le pays. En plus des tests effectués à l’arrivée, tous les athlètes et le personnel seront soumis à des tests ultérieurs à intervalles réguliers. Marco Mendicino, ministre fédéral de l’Immigration

Les athlètes canadiens sont donc désormais exemptés de la quarantaine de 14 jours à laquelle ils se soumettaient depuis le début de la pandémie. Néanmoins, si la situation de la santé publique change, ces conditions pourraient être modifiées. Également, si une personne enfreint l’une ou l’autre des règles, son exemption sera révoquée, fait savoir Marco Mendicino.

« Elle peut également faire l’objet d’amendes ou de poursuites judiciaires en vertu de la loi sur les quarantaines », ajoute-il.

Il assure d’ailleurs que « la santé et la sécurité des Canadiens seront toujours la priorité absolue ».