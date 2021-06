(Toronto) Le Canada comptera sur l’équipe de badminton la plus imposante de son histoire aux Jeux olympiques de Tokyo, ont annoncé le Comité olympique canadien et Badminton Canada mercredi.

La Presse Canadienne

Huit athlètes canadiens ont obtenu leur billet pour le Japon en vertu de leurs performances tout au long de la période de qualification olympique qui a officiellement pris fin le 15 juin.

Il s’agit de Rachel Honderich, Jason Ho-Shue, Joshua Hurlburt-Yu, Michelle Li, Kristen Tsai, Josephine Wu, Nyl Yakura et Brian Yang. Ceux-ci représenteront donc l’unifolié lors des épreuves de badminton, qui seront disputées du 24 juillet au 2 août au Centre sportif de la forêt de Musashino.

Avec au moins un ou une athlète qualifié dans chacune des épreuves au programme, le Canada sera un de neuf pays qui sera en action sur tous les tableaux à Tokyo.

Cette vague de succès des Canadiens au badminton se prépare depuis quelques années déjà.

En 2015, le Canada a décroché six médailles aux Jeux panaméricains à Toronto (une d’or, trois d’argent et deux de bronze) et a qualifié deux athlètes pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Puis, aux Jeux panaméricains de Lima en 2019, les Canadiens ont remporté huit médailles, soit quatre d’or, trois d’argent et une de bronze.