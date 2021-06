Dans la dernière année et demie, [Katerine] a réussi des choses à l’entraînement qu’elle n’avait jamais faites. Elle est en pleine forme. Avec toutes ses expériences passées, les déceptions, les succès, son coffre à outils est pas mal plein. Il va falloir se servir de tous les outils pour être capable de se tailler une place dans l’équipe. Ce ne sera pas facile, il y a du bon monde à toutes les épreuves. Il n’y a pas un endroit plus facile qu’un autre. Le 200 libre, où elle a gagné une médaille olympique au relais, est sa meilleure chance. Il y a une fille à 1 min 56 s [Penny Oleksiak], toutes les autres sont à 1 min 57 s. Ça va être à celles qui vont le vouloir le plus. Dépendamment des temps, ils prendront de quatre à six filles pour le relais. Si c’est six, Katerine et Mary-Sophie [Harvey] ont de bonnes chances. Au 200 papillon, Katerine est la seule à avoir nagé sous le standard, mais pas récemment. Un nageur, c’est comme un chat. Tu le lances en l’air et il peut retomber sur ses quatre pattes. J’ai l’impression qu’elle est une des filles qui ont le plus de chances.